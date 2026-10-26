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Τροχαία οδική σύγκρουση μεταξύ δύο οχημάτων στον δρόμο Πολεμιδιών – Τροόδους, στην επαρχία Λεμεσού, σημειώθηκε γύρω στις 18:30 της Κυριακής (25/10).

Ανταποκρίθηκε ο Πυροσβεστικός Σταθμός Αγίου Ιωάννη «Λοχία Βασίλη Κρόκου» με όχημα και ομάδα διάσωσης, καθώς και πυροσβεστικό όχημα.

Τρία άτομα εξήλθαν των δύο οχημάτων πριν από την άφιξη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Τα μέλη της Δύναμης παρείχαν βοήθεια στο πλήρωμα της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων για την τοποθέτησή τους στο ασθενοφόρο, για μεταφορά τους στο Τμήμα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου Λεμεσού.