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Εισήλθαμε σε τροχιά άλλης μιας εθνικής επετείου, της 28ης Οκτωβρίου. Το χρέος της ιστορικής μνήμης προβάλλει κάθε φορά επιτακτικά και παραμένει πάντοτε τόσο επίκαιρο. Σαν ένας καθρέφτης πάνω στον οποίο αντανακλώνται οι σύγχρονες αγωνίες αλλά και η ίδια η καθημερινότητα του κυπριακού ελληνισμού.

Η συμπύκνωση του έπους του 1940 σε κάποιες υπέρτατες και αιώνιες αρχές, όπως η αξιοπρέπεια, η αυτοθυσία και η άρνηση υποταγής δεν κινείται απλά στον ορίζοντα του παρελθόντος, αλλά συνιστά βασική πυξίδα του παρόντος και του μέλλοντος. Σήμερα, η Κύπρος βρίσκεται ενώπιον σύνθετων διλημμάτων που συνιστούν μεγάλες προκλήσεις. Σ’ ένα σταυροδρόμι επιλογών που κρίνουν την ίδια την πορεία της σ’ ένα γεωπολιτικό περιβάλλον που απαιτεί υπερβάσεις.

Το Κυπριακό παραμένει μια ανοικτή πληγή εδώ και δεκαετίες, με κυρίαρχο στοιχείο τη μεγάλη αβεβαιότητα που προκύπτει μέσα από τις ίδιες τις εξελίξεις. Η παρατεταμένη στασιμότητα και οι εύθραυστες γεωπολιτικές ανακατατάξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και γενικότερα στο παγκόσμιο περιβάλλον, επιτείνουν περαιτέρω αυτή την αβεβαιότητα. Το πνεύμα του 1940 έρχεται να μας υπενθυμίσει ότι η διεκδίκηση της ελευθερίας και της δικαιοσύνης δεν είναι σε καμιά περίπτωση προϊόν συμβιβασμού με τη διολίσθηση στις θηλιές των τετελεσμένων, αλλά αποτέλεσμα συνεπούς και τολμηρής στρατηγικής, ενότητας και προσήλωσης σε ανώτερες αξίες που διέπουν το διεθνές δίκαιο.

Σ’ αυτό το πλέγμα η αμυντική και διπλωματική θωράκιση της χώρας αποτελεί ελάχιστο χρέος απέναντι στην ίδια την ιστορία, στο βαθμό που τολμούμε να την κοιτάζουμε κατάματα. Παράλληλα, η κυπριακή κοινωνία βρίσκεται αντιμέτωπη με οξυμένα κοινωνικοοικονομικά αδιέξοδα, τα οποία ξεδιπλώνονται σ’ ένα τόσο πολύπλοκο περιβάλλον, με δεδομένα που απειλούν να στραγγαλίσουν τα κατώτερα αλλά και τα μεσαία στρώματα των πολιτών. Η ακρίβεια που καλπάζει με τόσο φρενήρεις ρυθμούς, το στεγαστικό που πλήττε κυρίως τους νέους μας, αλλά και η διεύρυνση των κοινωνικών και άλλων ανισοτήτων δοκιμάζουν όχι μόνο την κοινωνική συνοχή αλλά και την ίδια την επιβίωση στην καθημερινότητα.

Με αυτά τα δεδομένα η έννοια του «Όχι» στο σήμερα μπορεί να μεταφράζεται στην πραγματική έννοια του πατριωτισμού. Πρωτίστως, στην άρνηση συμβιβασμού με την μετριότητα, την διαφθορά, την διαπλοκή, που κυριαρχούν σ’ όλο το φάσμα του βίου μας, το πολιτικό, το κοινωνικό, το προσωπικό, και μας αφήνουν να διολισθαίνουμε σε πάτους… Απαιτείται οπωσδήποτε ένα νέο ξεκίνημα, μια καινούργια συλλογική προσπάθεια για τη διασφάλιση της αξιοπρεπούς διαβίωσης, η στήριξη των ευάλωτων ομάδων που ευημερούν μόνο σε ποσοστά και αριθμούς και η αναζήτηση προοπτικής για τους νέους που ψάχνουν εναγωνίως μέλλον στον τόπο τους.

Θα βιώσουμε και φέτος την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου ως μια άλλη μέρα απότισης φόρου τιμής σε ήρωες και υπενθύμισης ανδραγαθημάτων που κοσμούν ένα ένδοξο παρελθόν. Είναι όμως πρωτίστως μια ευκαιρία ειλικρινούς αυτοκριτικής και επανακαθορισμού στόχων και σκοπών. Αν το 1940 διδάσκει τόσο εκκωφαντικά πως η ελευθερία απαιτεί αρετή και τόλμη, το παρόν απαιτεί πρωτίστως διορατικότητα, κοινωνική αλληλεγγύη και πολιτική βούληση. Μόνο τότε θα υπάρχει ελπίδα να μετατρέψουμε τα σύγχρονα αδιέξοδα σε προοπτική ελπίδας και αισιοδοξίας για το μέλλον της Κύπρου.