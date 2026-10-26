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Οικογενειακή τραγωδία εκτυλίχθηκε στο λιμάνι του Πειραιά, όπου αυτοκίνητο με τρεις επιβαίνοντες κατέληξε στη θάλασσα, στην πύλη Ε2, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους ένας 82χρονος, η 79χρονη σύζυγός του και ο 45χρονος γιος τους. Οι τρεις επιβαίνοντες ανασύρθηκαν νεκροί, ενώ τραγικές είναι οι λεπτομέρειες που έρχονται στο φως για τις συνθήκες του περιστατικού.

Σύμφωνα με πληροφορίες το αυτοκίνητο βρέθηκε στο νερό το βράδυ της Κυριακής την ώρα έβγαινε από το πλοίο Διαγόρας με το οποίο είχε φτάσει στο λιμάνι του Πειραιά.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες την ώρα της αποβίβασης στην περιοχή επικρατούσε έντονη βροχόπτωση με αποτέλεσμα να μην υπάρχει ορατότητα. Λόγω των συνθηκών αυτών ο 82χρονος φέρεται να έκανε κάποιον λάθος χειρισμό που οδήγησε στην πτώση του αυτοκινήτου μέσα στη θάλασσα.

Αρχικά ανασύρθηκε νεκρός ο 45χρονος ενώ λίγο αργότερα συνέβη το ίδιο με τον 82χρονο και την 79χρονη που ήταν εγκλωβισμένοι μέσα στο αυτοκίνητο.

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Στο σημείο στήθηκε άμεσα μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, με τη συμμετοχή σκάφους του Λιμενικού Σώματος και κλιμακίου της Μονάδας Υποβρύχιων Αποστολών.

Στις προσπάθειες συνέδραμαν επίσης ιδιωτικά σκάφη και σκάφος της Πλοηγικής Υπηρεσίας. Τρία ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ έσπευσαν άμεσα στο σημείο.

protothema.gr