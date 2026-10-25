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Τραγωδία απόψε στο λιμάνι του Πειραιά, όπου αυτοκίνητο έπεσε στη θάλασσα, στην πύλη Ε2, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του τουλάχιστον ένας άνθρωπος.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ένας 45χρονος άνδρας ανασύρθηκε νεκρός, ενώ χωρίς τις αισθήσεις τους ανασύρθηκαν, εγκλωβισμένοι μέσα στο αυτοκίνητο, δύο ηλικιωμένοι, ηλικίας 82 και 79 ετών.

Στο σημείο στήθηκε άμεσα μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, με τη συμμετοχή σκάφους του Λιμενικού Σώματος και κλιμακίου της Μονάδας Υποβρύχιων Αποστολών.

Στις προσπάθειες συνέδραμαν επίσης ιδιωτικά σκάφη και σκάφος της Πλοηγικής Υπηρεσίας, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τους δύο ηλικιωμένους, με την αγωνία για την τύχη τους να εντείνεται.

Τρία ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ έσπευσαν άμεσα στο σημείο.

protothema.gr