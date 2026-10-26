Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Τον Ιδρυτή και Εκτελεστικό Πρόεδρο της Medochemie, Δρα Ανδρέα Πίττα, τίμησε ο Σύνδεσμος Βιομηχάνων Αγίου Αθανασίου, αναγνωρίζοντας την πολυετή και πολυσχιδή προσφορά του στην κυπριακή βιομηχανία, την οικονομία, την υγεία, το περιβάλλον και την κοινωνία.

Στο πλαίσιο του επετειακού δείπνου για τη συμπλήρωση 40 χρόνων από την ίδρυση του Συνδέσμου, που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 20 Οκτωβρίου 2026, απονεμήθηκε στον Δρα Πίττα το «Βραβείο Εταιρικής και Κοινωνικής Προσφοράς προς την υγεία, το περιβάλλον, τα κοινά, την κυπριακή οικονομία και τον Σύνδεσμο Βιομηχάνων Αγίου Αθανασίου».

Το βραβείο απένειμαν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης και ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχάνων Αγίου Αθανασίου, Βάσος Δημητριάδης, παρουσία της Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων, Αννίτας Δημητρίου, της Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, Εύης Τσολάκη, του Υπουργού Υγείας, Νεόφυτου Χαραλαμπίδη, καθώς και εκπροσώπων της επιχειρηματικής και βιομηχανικής ηγεσίας.

Ιδιαίτερη στιγμή της εκδήλωσης αποτέλεσε η προβολή ενός συγκινητικού αφιερωματικού φιλμ για τη ζωή και το έργο του Δρος Ανδρέα Πίττα, το οποίο ανέδειξε σημαντικούς σταθμούς της προσωπικής και επιχειρηματικής του διαδρομής, από τα πρώτα βήματα της Medochemie μέχρι τη διεθνή της καταξίωση.

Η βράβευση αποκτά ξεχωριστό συμβολισμό, καθώς συμπίπτει με τη συμπλήρωση μισού αιώνα από την ίδρυση της Medochemie. Το 1976, σε μια Κύπρο που έφερε ακόμη νωπές τις πληγές της τραγωδίας του 1974 και αγωνιζόταν για την οικονομική και κοινωνική της ανασυγκρότηση, ο Δρ Ανδρέας Πίττας ξεκίνησε την εταιρεία με μόλις οκτώ ανθρώπους, περιορισμένα μέσα και χωρίς τη φαρμακοβιομηχανική παράδοση άλλων χωρών.

Σήμερα, η Medochemie αποτελεί έναν διεθνή φαρμακευτικό κολοσσό με 2.000 εργαζομένους, 15 παραγωγικές μονάδες στην Κύπρο, την Ολλανδία και το Βιετνάμ, 19 γραφεία σε όλο τον κόσμο και δραστηριότητα σε 122 χώρες.

Στον χαιρετισμό του, ο Δρ Ανδρέας Πίττας αναφέρθηκε στις προκλήσεις που συνόδευσαν την ανάπτυξη της εταιρείας, επισημαίνοντας ότι τίποτε δεν επιτεύχθηκε χωρίς δυσκολίες, αστοχίες και αποτυχίες. Όπως ανέφερε, από νωρίς αντιλήφθηκε ότι τα γεωγραφικά όρια της Κύπρου δεν μπορούσαν να αποτελέσουν και τα όρια των επιδιώξεών του. Στράφηκε προς τις διεθνείς αγορές, επενδύοντας στην επιστημονική κατάρτιση, την έρευνα και την ποιότητα, με πρωταρχική επιδίωξη την κατάκτηση της εμπιστοσύνης.

Η ανάπτυξη της Medochemie, υπογράμμισε, αποτελεί απόδειξη της πεποίθησης που τον συνόδευε πάντοτε, ότι το μικρό γεωγραφικό μέγεθος μιας χώρας δεν προδιαγράφει το εύρος των δυνατοτήτων της.

Αναφερόμενος στην κυπριακή βιομηχανία, τόνισε ότι η αξία της υπερβαίνει την οικονομική της συνεισφορά, καθώς δημιουργεί τεχνογνωσία, καλλιεργεί δεξιότητες, προσφέρει θέσεις εργασίας και ενισχύει την εξωστρέφεια της χώρας. Παράλληλα, επισήμανε ότι οι διαρκείς εξελίξεις στην επιστήμη και την τεχνολογία επιβάλλουν συνεχή εγρήγορση, με την παιδεία, την έρευνα, την ευρηματικότητα και την επένδυση στους νέους να αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις για το μέλλον της Κύπρου.

Ιδιαίτερη βαρύτητα έδωσε στην κοινωνική διάσταση της επιχειρηματικότητας, υπογραμμίζοντας ότι η παιδεία, η επιστήμη, ο πολιτισμός, το περιβάλλον και η κοινωνική προσφορά συνδέονται με μια κοινή αρχή: την ευθύνη απέναντι σε όσα παραλαμβάνουμε και σε όσα οφείλουμε να παραδώσουμε στις επόμενες γενιές.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, έχουμε χρέος όχι μόνο να διαφυλάξουμε την πολύτιμη παρακαταθήκη που κληρονομήσαμε από τις προηγούμενες γενιές, αλλά και να την καταστήσουμε πλουσιότερη για εκείνες που θα ακολουθήσουν. Το βαθύτερο νόημα της προσφοράς, όπως επισήμανε, δεν περιορίζεται σε όσα επιτυγχάνονται κατά τη διάρκεια μιας ζωής, αλλά επεκτείνεται σε όσα δημιουργούνται σήμερα και θα συνεχίσουν να καρποφορούν για τις επόμενες γενιές.

Ο Δρ Ανδρέας Πίττας αναφέρθηκε επίσης στη σαραντάχρονη δράση του Συνδέσμου Βιομηχάνων Αγίου Αθανασίου, αναγνωρίζοντας την προσφορά των ανθρώπων που εργάστηκαν για την προώθηση ζητημάτων που υπερβαίνουν τα όρια των επιμέρους επιχειρήσεων και αφορούν το σύνολο της βιομηχανικής κοινότητας.

Ολοκληρώνοντας, εξέφρασε τη βαθιά ευγνωμοσύνη του για τη βράβευση, την οποία μοιράστηκε με την οικογένειά του, τους συνεργάτες του και όλες τις γενιές των ανθρώπων της Medochemie, που με την ευφυΐα, την αφοσίωση και τη δημιουργικότητά τους συνέβαλαν καθοριστικά στην ανάπτυξη και τη διεθνή καταξίωση της εταιρείας.