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Την ενίσχυση της κρατικής στήριξης στην επιχειρηματική εκπαίδευση, τη διερεύνηση μικροεπιχορηγήσεων για νέους και τον διάλογο για τη δυνατότητα δημιουργίας επιχειρήσεων από άτομα ηλικίας 16–18 ετών προωθεί ο Junior Achievement Κύπρου (JA Cyprus), αξιοποιώντας την εμπειρία από εκπαιδευτική επίσκεψη στη Δανία.

Αντιπροσωπεία του οργανισμού επισκέφθηκε την Κοπεγχάγη από τις 21 έως τις 25 Σεπτεμβρίου 2026, στο πλαίσιο του Προγράμματος Ανταλλαγής Προσωπικού του JA Europe. Την ομάδα φιλοξένησε το Δανικό Ίδρυμα για την Επιχειρηματικότητα, Fonden for Entreprenørskab, μέλος του δικτύου JA στη χώρα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του JA Cyprus, η επίσκεψη επικεντρώθηκε στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας για την επιχειρηματική εκπαίδευση και στη διερεύνηση συνεργασιών μεταξύ των δύο οργανισμών.

Στην αντιπροσωπεία συμμετείχαν η διευθύνουσα σύμβουλος, Δρ Αντιγόνη Κωμοδίκη, η διευθύντρια λειτουργιών, Έμιλυ Σωτηρίου, ο υπεύθυνος έργων, Μάριος Κακούρης, και ο υπεύθυνος συνεργασιών και επικοινωνίας, Χριστόφορος Μαλέκος.

Κατά τη διάρκεια τριών ημερών συναντήσεων, η κυπριακή ομάδα συζήτησε με την ηγεσία, το προσωπικό και συνεργάτες του Ιδρύματος, επισκέφθηκε σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, την Ακαδημία Επιχειρήσεων της Κοπεγχάγης και το κέντρο StartUp. Πραγματοποιήθηκε επίσης συνάντηση με τη Δανική Αρχή Επιχειρήσεων για θέματα πολιτικής.

Με βάση όσα αποκόμισε από την επίσκεψη, ο οργανισμός θέτει ως προτεραιότητα την ισχυρότερη κυβερνητική υποστήριξη της επιχειρηματικής εκπαίδευσης στην Κύπρο. Παράλληλα, σχεδιάζει να διερευνήσει, μαζί με εταιρικούς συνεργάτες και την κυβέρνηση, ένα πιλοτικό πρόγραμμα μικροεπιχορηγήσεων, το οποίο θα στηρίζει τα πρώτα επιχειρηματικά βήματα των νέων.

Στον σχεδιασμό περιλαμβάνεται ακόμη η έναρξη διαλόγου με τις αρμόδιες αρχές για τη δυνατότητα εγγραφής επιχείρησης από νέους ηλικίας 16–18 ετών. Πρόκειται για ζήτημα προς συζήτηση, στο πλαίσιο της προσπάθειας να διευκολυνθεί η μετατροπή μαθητικών ιδεών σε επιχειρηματικές πρωτοβουλίες.

Ο JA Cyprus επιδιώκει επίσης να ενισχύσει το πρόγραμμα Girls Who Lead, αξιοποιώντας δανικές πρακτικές, όπως το «Sales for Girls», και να εντάξει στην κατάρτιση των εκπαιδευτικών την προσέγγιση του δασκάλου ως μέντορα.

Η τελευταία αποτέλεσε βασικό στοιχείο των παρατηρήσεων της κυπριακής ομάδας στις σχολικές τάξεις. «Δεν είμαι ο δάσκαλός τους, είμαι ο μέντοράς τους. Μαθαίνω τόσα πολλά στην πορεία όσο και αυτοί», ανέφερε εκπαιδευτικός στην αντιπροσωπεία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει ο οργανισμός, ένας στους τέσσερις φοιτητές στη Δανία συμμετέχει σε προγράμματα επιχειρηματικότητας, ενώ το δωρεάν εκπαιδευτικό υλικό του Ιδρύματος φθάνει σε περίπου 70.000 μαθητές ετησίως.

Το Ίδρυμα υποστηρίζεται από τέσσερα υπουργεία —Παιδείας, Οικονομικών, Επιστημών και Πολιτισμού— με περίπου τα δύο τρίτα της χρηματοδότησής του να προέρχονται από την κυβέρνηση και το υπόλοιπο από εταιρείες.

Το 2025 διατέθηκαν 800.000 ευρώ σε μικροεπιχορηγήσεις, βοηθώντας μαθητές να δημιουργήσουν επιχειρήσεις, σε αρκετές περιπτώσεις πριν από την αποφοίτησή τους. Στην αξιολόγηση των αιτήσεων συμμετέχουν περίπου 80 εθελοντές επιχειρηματίες.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στη γυναικεία επιχειρηματικότητα. Η ανακοίνωση αναφέρει ότι μόλις το 2% των επενδύσεων κατευθύνεται σε επιχειρήσεις που διοικούνται από γυναίκες.

Η Δρ Αντιγόνη Κωμοδίκη χαρακτήρισε το Δανικό Ίδρυμα πρότυπο για τον κυπριακό οργανισμό, επισημαίνοντας τη δυνατότητα αξιοποίησης της γνώσης που αποκτήθηκε. «Έχουμε ήδη θέσει σε εφαρμογή ένα σχέδιο για να κάνουμε μικρά βήματα προς υψηλότερους στόχους», δήλωσε.

Ο JA Cyprus ευχαρίστησε το Ίδρυμα, τα σχολεία, τους εκπαιδευτικούς και τους συνεργάτες που υποδέχθηκαν την αντιπροσωπεία, καθώς και το JA Europe για τη χρηματοδότηση και τον συντονισμό της ανταλλαγής.