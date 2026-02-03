Τρεις σημαντικές διεθνείς διοργανώσεις φιλοξενεί ο Junior Achievement Κύπρου στη Λεμεσό στις 5 και 6 Φεβρουαρίου, τοποθετώντας την Κύπρο στο επίκεντρο των ευρωπαϊκών εξελίξεων στον τομέα της νεανικής επιχειρηματικότητας, της εκπαίδευσης και της κοινωνικής καινοτομίας.

Στον πυρήνα του διήμερου προγράμματος βρίσκεται η Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου (Board of Europe – BoE) του JA Europe, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 5 Φεβρουαρίου σε υβριδική μορφή. Στη συνεδρίαση συμμετέχουν 42 εθνικοί CEOs του ευρωπαϊκού δικτύου, εκ των οποίων 20 θα παρευρεθούν αυτοπροσώπως στη Λεμεσό.

Μεταξύ των υψηλόβαθμων συμμετεχόντων περιλαμβάνονται ο Salvatore Nigro, Διευθύνων Σύμβουλος του JA Europe, ο Gonçalo Duque, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου (JA Portugal), και η Blerina Guga, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου (JA Albania).

Η συνεδρίαση σηματοδοτεί την επίσημη έναρξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του JA Europe, υπό την προεδρία της Αντιγόνη Κομοδίκης, Διευθύνουσας Συμβούλου του JA Cyprus. Κεντρικό θέμα της ατζέντας αποτελεί η παρουσίαση της στρατηγικής JA Europe για την περίοδο 2026–2027, η οποία διαμορφώθηκε μέσα από ποιοτική, bottom-up ερευνητική διαδικασία, με εις βάθος συνεντεύξεις σε όλα τα κράτη-μέλη του δικτύου, ώστε να αποτυπωθούν οι κοινές ανάγκες, προτεραιότητες και στόχοι.

Παράλληλα, στη Λεμεσό θα πραγματοποιηθεί η εναρκτήρια συνάντηση εταιρικής σχέσης του ευρωπαϊκού προγράμματος YSBE NET (Youth Social Business & Entrepreneurship Network), στο οποίο συμμετέχει ενεργά το JA Cyprus. Η συνάντηση εγκαινιάζει επίσημα τη διετή συνεργασία των εταίρων, θέτοντας το πλαίσιο υλοποίησης δράσεων για την ενίσχυση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας των νέων σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η διεθνής ατζέντα ολοκληρώνεται με το GCEE 2026, το ετήσιο συνέδριο που συνδιοργανώνεται από το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας και το JA Cyprus, αφιερωμένο φέτος στην Κοινωνική Επιχειρηματικότητα. Κεντρικός ομιλητής θα είναι ο Frederico Fezas, Διευθυντής του Κέντρου Κοινωνικής Καινοτομίας CATÓLICA-LISBON Yunus, το οποίο αποτελεί μέρος του παγκόσμιου δικτύου Κέντρων Κοινωνικών Επιχειρήσεων Yunus που ίδρυσε ο Muhammad Yunus, Νομπελίστας Ειρήνης.

Μέσα από τις τρεις αυτές αλληλένδετες διεθνείς εκδηλώσεις, το JA Cyprus ενισχύει τον ρόλο της Κύπρου ως περιφερειακού κόμβου ηγεσίας και καινοτομίας, συμβάλλοντας ενεργά στη διαμόρφωση της ευρωπαϊκής στρατηγικής για τη νεανική εκπαίδευση, την επιχειρηματικότητα και τον κοινωνικό αντίκτυπο.