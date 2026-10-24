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300 και πλέον κιλά μοσχαρίσιου κρέατος είχε στο πορτ-μπαγκάζ του αυτοκινήτου του Τουρκοκύπριος συνταξιούχος αξιωματικός, ο οποίος προσπάθησε να περάσει στα κατεχόμενα. Το αγόρασε από τις ελεύθερες περιοχές «διότι είναι καλύτερο και φθηνότερο», είπε.

> Τον σταμάτησαν στο οδόφραγμα του Αγίου Δομετίου και τον συνέλαβαν. Μαζί και με το κρέας!

95 εκατομμύρια ευρώ ανά χιλιόμετρο ενδέχεται να κοστίσουν οι γραμμές του τραμ στη Λεμεσό σύμφωνα με τον δήμαρχο της πόλης, Γιάννη Αρμεύτη. «Μια τέτοια επένδυση», είπε, «δεν πρέπει να εκτιμάται μόνο με το κόστος κατασκευής».

> Πρόσθεσε, μάλιστα, ότι «η εξίσωση πρέπει να συνυπολογίζει τα οφέλη που θα προκύψουν στην περιοχή, όπως αύξηση της αξίας της γης και βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων.

93% των πολιτών που συμμετείχαν σε έρευνα του philenews για το κύριο μέσο μετακίνησης , είπαν ότι χρησιμοποιούν το αυτοκίνητό τους.

> Μόλις 3% χρησιμοποιεί λεωφορείο. Συντριπτική, όμως, είναι και η απάντησή τους στο ερώτημα «πιστεύετε ότι οι δημόσιες συγκοινωνίες στην Κύπρο είναι αποτελεσματικές;». Το 94% των ερωτηθέντων απάντησε με ένα βροντερό «Όχι».

28 κιλά κάνναβης έφερε μαζί του στην Κύπρο 19χρονος με βρετανικό διαβατήριο.

> Σύμφωνα με πηγές του philenews από αστυνομική πηγή, ο νεαρός έφτασε στο αεροδρόμιο της Λάρνακας από την Ταϊλάνδη, μέσω Ντουμπάι. Η Αστυνομία αναζητά τους παραλήπτες του… προϊόντος!

2.300 ευρώ κοστίζει κάθε νέο iphone της Apple, το πρώτο κινητό που διπλώνει.

> Η πώληση, όπως πάντα σε όλο τον κόσμο την Παρασκευή, δεν ήταν όσο την περίμενε η εταιρεία. Αν έφτιαχνε και καφέ, μάλιστα! Θα το αγόραζα αβλεπί!

7,4 εκατομμύρια ευρώ έφτασαν τα πρόστιμα που καταγράφηκαν από τις κάμερες της τροχαίας στην Κύπρο, μόνο από ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα. Μέχρι στιγμής, μόλις 3.428 πρόστιμα έχουν πληρωθεί.

> Άντε βρες τους τώρα.

$672 εκατομμύρια, σύμφωνα με αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του BBC και του TBIJ την περασμένη εβδομάδα, όπου περιγράφεται λεπτομερώς πώς οι λογαριασμοί που υπέγραψε η Deloitte στην Κύπρο το 2006 είχαν ως αποτέλεσμα να εξαφανιστούν από τους λογαριασμούς της εταιρείας του Αμπράμοβιτς περιουσιακά στοιχεία όπως σούπερ γιοτ, αρχοντικά και ιδιωτικά τζετ 508 εκατομμυρίων λιρών.

> Έχει πολύ ψωμί ακόμα αυτή η ιστορία. Αρκεί να μην κουκουλωθεί!

250.000 δέντρα για την κατασκευή data center στην Φινλανδία έκοψε η Google παράνομα.

> Είναι καθαρή αλαζονεία.

50 εκατ. ευρώ πουλήθηκε στη Γαλλία ο πίνακας «Ίρις» του Μονέ (φωτογραφία). Πρόκειται για ιστορικό ρεκόρ. Το έργο, ύψους 1,60 μέτρων και πλάτους 1,80 μέτρων, δεν είχε βγει ποτέ από το αρχοντικό της δισεκατομμυριούχου οικογένειας Σλουμπερζέ στο Παρίσι, ενώ μέχρι σήμερα ήταν γνωστό μόνο μέσα από μία ασπρόμαυρη φωτογραφία.

> Ο πίνακας φιλοτεχνήθηκε από τον Μονέ στα τελευταία χρόνια της ζωής του.