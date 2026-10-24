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Ένα νέο ξενοδοχείο, με 71 σουίτες και δωμάτια, απέκτησε τις τελευταίες ημέρες το κέντρο της Λευκωσίας, ενώ παράλληλα συνεχίζονται οι εργασίες και για την ανέγερση δεύτερου ξενοδοχείου λίγα μέτρα πιο κάτω, το οποίο θα διαχειρίζεται ο ίδιος Όμιλος.

Ειδικότερα, το νέο ξενοδοχείο, Leonardo Boutique Hotel Venetian Nicosia, το οποίο άνοιξε και επίσημα τις πύλες του, λειτουργεί υπό τη διαχείριση της Leonardo Hotels & Resorts, μέλους του Ομίλου Fattal, ο οποίος έχει ήδη παρουσία στην Κύπρο με άλλα γνωστά ξενοδοχεία, ενώ παράλληλα προχωρά και με νέες επενδύσεις στην πρωτεύουσα, αφού λίγα μέτρα πιο κάτω, επί της λεωφόρου Μακαρίου, συνεχίζονται οι εργασίες για την ανέγερση του NYX Hotel Nicosia.

Από κλινική και τράπεζα σε ξενοδοχεία

Πιο συγκεκριμένα, δύο ιστορικά κτήρια της πρωτεύουσας, το ένα της πρώην κλινικής του Μίκη Αναστασιάδη και το άλλο της πρώην Λαϊκής Τράπεζας, αξιοποιούνται για τη δημιουργία νέων ξενοδοχειακών μονάδων.

Όσον αφορά το πρώτο, δηλαδή την πρώην κλινική Αναστασιάδη, πίσω από την επένδυση βρίσκονται οι Κύπριοι επιχειρηματίες, Γιώργος Χατζημηνάς και Γιάννος Κασουλίδης, οι οποίοι προχώρησαν με την ανακαίνιση του κτηρίου και τη μετατροπή του σε ξενοδοχείο.

Τη διαχείριση του ξενοδοχείου έχει αναλάβει ο Όμιλος Fattal. Θα λειτουργεί υπό την επωνυμία Leonardo Boutique Hotel Venetian Nicosia. Το ξενοδοχείο διαθέτει συνολικά 71 δωμάτια και σουίτες, ενώ παράλληλα στους χώρους του λειτουργούν εστιατόρια, καφέ, μπαρ και γυμναστήριο.

Τώρα, σχετικά με το δεύτερο κτήριο, το πρότζεκτ είναι ακόμη μεγαλύτερο, αφού στη θέση όπου βρισκόταν το πρώην κτήριο της Λαϊκής Τράπεζας, επί της λεωφόρου Μακαρίου, ανεγείρεται νέο πολυώροφο ξενοδοχείο.

Συγκεκριμένα, το παλιό κτήριο της τράπεζας κατεδαφίστηκε και στη θέση του προχωρά η ανέγερση νέας ξενοδοχειακής μονάδας, η οποία θα λειτουργεί επίσης υπό τη διαχείριση του Ομίλου Fattal.

Πρόκειται για το NYX Hotel Nicosia, το οποίο, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, θα διαθέτει περίπου 165 δωμάτια, καθώς και άλλες υποδομές φιλοξενίας και αναψυχής. Αυτό το ξενοδοχείο αναμένεται πως θα λειτουργήσει εντός του 2027.

Προύντζος στον «Φ»

Την ίδια ώρα, ιδιαίτερα ικανοποιημένος από την πορεία των δύο ξενοδοχειακών αναπτύξεων παρουσιάστηκε, με δηλώσεις του στον «Φ», ο δήμαρχος Λευκωσίας, Χαράλαμπος Προύντζος, προσθέτοντας πως υλοποιούνται και πολλές άλλες επενδύσεις στο κέντρο της πόλης.

Μάλιστα, ο δήμαρχος έφερε ως παράδειγμα τη νέα 18ώροφη οικιστική ανάπτυξη, η οποία προγραμματίζεται στο τεμάχιο όπου βρισκόταν το Συνεργατικό Ταμιευτήριο Δασκάλων, δίπλα από το κατάστημα Zara, το οποίο παρέμενε αδρανές για πολλά χρόνια.



Παράλληλα, αναφέρθηκε και σε ακόμη μία επένδυση που ξεκίνησε απέναντι από το παλιό ΓΣΠ, η οποία αφορά την ανέγερση δύο κτηρίων, ενός οικιστικού και ενός γραφειακού.

Σύμφωνα με τον κ. Προύντζο, αυτή την περίοδο βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλος αριθμός επενδύσεων στο κέντρο της πρωτεύουσας, με τον ίδιο να εκτιμά πως η συνολική τους αξία ξεπερνά το μισό δισεκατομμύριο ευρώ.



«Εκτιμώ ότι αυτή την περίοδο υλοποιούνται επενδύσεις άνω του μισού δισ. στο κέντρο της πόλης», ανέφερε στον «Φ», υπογραμμίζοντας την ίδια ώρα πως αυτή η κινητικότητα οφείλεται στα κίνητρα του Σχεδίου Περιοχής Κέντρου Λευκωσίας, αλλά και στη φιλική προς τις επενδύσεις πολιτική της νέας δημοτικής αρχής, συμπληρώνοντας παράλληλα πως σημαντικό ρόλο διαδραματίζει και η προώθηση των συγκεκριμένων κινήτρων, καθώς και των προοπτικών που προσφέρει η Λευκωσία, τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό.