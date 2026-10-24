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Σε επίσημο χαρακτηρισμό οργανώσεων που φέρονται να αποτελούν συγκαλυμμένη συνέχεια των κινεζικών Ινστιτούτων Κομφούκιος στα αμερικανικά πανεπιστήμια ως «απειλών για την εθνική ασφάλεια» προχώρησε ο υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ. Σύμφωνα με τον ίδιο, δεκάδες τέτοιες οργανώσεις εξακολουθούσαν να δραστηριοποιούνται υπό διαφορετικές ονομασίες, παρά τους περιορισμούς του Κογκρέσου, με την Ουάσιγκτον να τις κατηγορεί για απόπειρες υποκλοπής πνευματικής ιδιοκτησίας και άσκηση ιδεολογικής επιρροής στους Αμερικανούς φοιτητές.

Σε βίντεο που δημοσίευσε την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου στην πλατφόρμα X, ο επικεφαλής του αμερικανικού υπουργείου Πολέμου υποστήριξε ότι οι οργανώσεις αυτές είχαν επανεμφανιστεί με νέα μορφή, διατηρώντας, ωστόσο, τους ίδιους στόχους.

«Το Κογκρέσο είχε απαγορεύσει αυτά τα Ινστιτούτα Κομφούκιος πριν από μερικά χρόνια, αλλά επέστρεψαν μεταμφιεσμένα, με νέα μορφή», δήλωσε.

The War Department has designated Confucius Institutes as a threat to our national security. pic.twitter.com/bvMTUBwGei — Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) October 23, 2026

Σύμφωνα με τον Χέγκσεθ, εντοπίστηκαν 80 νέοι πυρήνες σε 30 αμερικανικά πανεπιστήμια, οι οποίοι λειτουργούσαν με διαφορετικές ονομασίες και καταστατικά.

«Προκύπτει ότι δημιουργήθηκαν 80 νέοι πυρήνες προπαγάνδας σε 30 πανεπιστήμια, με νέα ονόματα και νέα καταστατικά, αλλά με την ίδια αποστολή: να κλέβουν την πνευματική ιδιοκτησία μας και να κάνουν πλύση εγκεφάλου σε Αμερικανούς φοιτητές», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο υπουργός ανακοίνωσε επίσης ότι οι αμερικανικές αρχές προχώρησαν σε ενέργειες εναντίον αυτών των οργανώσεων το προηγούμενο διάστημα.

«Κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων μηνών, εξαρθρώσαμε συστηματικά καθεμιά από τις οργανώσεις αυτές», υποστήριξε, χωρίς να παραθέσει πρόσθετες λεπτομέρειες για τις συγκεκριμένες ενέργειες ή για τα πανεπιστήμια στα οποία αφορούσαν.

Τι είναι τα Ινστιτούτα Κομφούκιος και πώς λειτουργούν

Τα Ινστιτούτα Κομφούκιος αποτελούν κινεζικές δομές εκπαιδευτικής και πολιτιστικής συνεργασίας, οι οποίες δημιουργήθηκαν με σκοπό τη διάδοση της κινεζικής γλώσσας και του πολιτισμού στο εξωτερικό.

Η δραστηριότητά τους περιλαμβάνει μαθήματα γλώσσας, πολιτιστικές εκδηλώσεις και εκπαιδευτικά προγράμματα, συχνά σε συνεργασία με πανεπιστήμια άλλων χωρών.

Στο πλαίσιο αυτών των συνεργασιών, οι κινεζικές αρχές παρείχαν καθηγητές, διδακτικό υλικό και σημαντική χρηματοδότηση, ενώ ορισμένα ινστιτούτα διατηρούσαν επίσημη παρουσία μέσα στις πανεπιστημιακές εγκαταστάσεις.

Η λειτουργία τους έχει προκαλέσει αντιπαραθέσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες δυτικές χώρες, καθώς έχουν διατυπωθεί καταγγελίες ότι ορισμένες από αυτές τις δομές χρησιμοποιούνταν για την προώθηση των θέσεων της κινεζικής κομμουνιστικής κυβέρνησης και την άσκηση επιρροής στο ακαδημαϊκό περιβάλλον.

Το Πεκίνο απορρίπτει τις κατηγορίες περί προπαγάνδας, υποστηρίζοντας τον εκπαιδευτικό και πολιτιστικό χαρακτήρα των ινστιτούτων.

Η αμερικανική στάση απέναντι στην κινεζική επιρροή

Οι νέες καταγγελίες του Χέγκσεθ εντάσσονται στην ευρύτερη προσπάθεια της Ουάσιγκτον να περιορίσει την επιρροή της Κίνας σε τομείς που θεωρεί κρίσιμους για την εθνική ασφάλεια, μεταξύ των οποίων η πανεπιστημιακή έρευνα και η προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας.

Η αμερικανική πλευρά εκφράζει εδώ και χρόνια ανησυχίες για τη δυνατότητα ξένων κυβερνήσεων να αποκτούν πρόσβαση σε ερευνητικά δεδομένα ή να επηρεάζουν το περιεχόμενο ακαδημαϊκών προγραμμάτων μέσω χρηματοδοτήσεων και θεσμικών συνεργασιών.

Ωστόσο, οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί του υπουργού για τους 80 πυρήνες και την υποκλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας αποτελούν καταγγελίες της αμερικανικής κυβέρνησης, χωρίς να έχουν παρουσιαστεί στην ανακοίνωση αναλυτικά στοιχεία για κάθε περίπτωση.

Οι σχέσεις Τραμπ και Σι Τζινπίνγκ

Η σκληρή τοποθέτηση του Πιτ Χέγκσεθ έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξακολουθεί να προβάλλει τη θετική προσωπική του σχέση με τον Κινέζο ομόλογό του, Σι Τζινπίνγκ.

Ο Τραμπ έχει αναφερθεί επανειλημμένα στην «πολύ καλή σχέση» που διατηρεί με τον Κινέζο πρόεδρο, παρά τις διαφωνίες των δύο χωρών σε ζητήματα ασφάλειας, τεχνολογίας και οικονομίας.

Κατά τη συνάντησή τους στην Ουάσιγκτον τον Σεπτέμβριο, οι δύο ηγέτες συζήτησαν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, από την τεχνητή νοημοσύνη και το διμερές εμπόριο έως τον πόλεμο εναντίον του Ιράν.

Παράλληλα, επιβεβαίωσαν την πρόθεσή τους να συναντηθούν ξανά εντός του 2026.

Έτσι, ενώ σε επίπεδο κορυφής Ουάσιγκτον και Πεκίνο διατηρούν ανοιχτούς τους διαύλους επικοινωνίας, η αμερικανική κυβέρνηση συνεχίζει να αντιμετωπίζει την κινεζική παρουσία σε ευαίσθητους τομείς ως ζήτημα εθνικής ασφάλειας.

protothema.gr