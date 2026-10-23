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Οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να πλήξουν το Ιράν ακόμη και αυτό το Σαββατοκύριακο, δήλωσε σήμερα ο Αμερικανός διπλωμάτης Τομ Μπάρακ, με τον Ντόναλντ Τραμπ να αντιδρά άμεσα και, σε δηλώσεις του, να τονίζει ότι δεν έχει ιδέα για ένα τέτοιο ενδεχόμενο.
«Θα μπορούσε να γίνει ένα πλήγμα αυτό το Σαββατοκύριακο; Ασφαλώς» είπε ο Μπάρακ, που είναι πρέσβης στην Άγκυρα και ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ στη Συρία, σε συνέντευξη που παραχώρησε στον influencer Μάριο Νόφαλ.
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ «είναι ανοιχτός σε μια συμφωνία, διαθέσιμος και προσβάσιμος και βρισκόμαστε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων εδώ και πολλούς μήνες», πρόσθεσε ο Μπάρακ.
Δείτε βίντεο με τις δηλώσεις του Αμερικανού πρέσβη στην Άγκυρα
Σε δηλώσεις του ο Ντόναλντ Τραμπ, ερωτηθείς για ένα τέτοιο ενδεχόμενο, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Το είπε αυτό ο πρέσβης μας στην Τουρκία; Είναι ένας πολύ ισχυρός άνθρωπος, δεν έχω ιδέα για κάτι τέτοιο».
Δείτε βίντεο με τη δήλωση του Αμερικανού πρέδρου
Σε αδιέξοδο οι συνομιλίες μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης
Οι συνομιλίες μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης έχουν καταλήξει σε αδιέξοδο, σχεδόν οκτώ μήνες από την έναρξη του πολέμου, με τα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα στο Ιράν.
Ο Τραμπ έχει δηλώσει πολλές φορές ότι σύντομα θα λάβει μια «απόφαση» για το Ιράν, αλλά έχει αφήσει να εννοηθεί ότι αυτό δεν θα γίνει πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου.
Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου, τον οποίο ο Τραμπ στηρίζει δημοσίως ενόψει των βουλευτικών εκλογών της Τρίτης, είπε από την πλευρά του ότι η μοναδική επιλογή για να εξαλειφθεί η απειλή της Τεχεράνης είναι η «ανατροπή» του ιρανικού καθεστώτος.