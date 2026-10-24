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Ο ΘΕΣΜΟΣ του Ολοήμερου Σχολείου αποτελεί μια σημαντική εξέλιξη, η οποία μέσα από τα χρόνια διευκολύνει μαθητές και γονείς. Στην πορεία έχουν επέλθει πολλές αλλαγές, οι οποίες κρίθηκαν αναγκαίες για να μπορεί αυτός ο θεσμός να λειτουργήσει σωστά και να αποδίδει τα μέγιστα.

ΟΙ αλλαγές που επιτεύχθηκαν αφορούν τόσο την ποιότητα, όσο και αριθμητικά, μέσω της λειτουργίας νέων Ολοήμερων Σχολείων. Και οι δυο παράμετροι είναι σημαντικοί και συνδέονται μεταξύ τους. Οικοδομείται μια νέα κατάσταση πραγμάτων στο πεδίο των σχολείων, που έχει στο επίκεντρο το παιδί. Αυτό έχει πάντα σημασία.

ΣΕ ό,τι αφορά τον αριθμό των σχολείων, που λειτουργούν αναφέρεται σε επέκταση του θεσμού με την έγκριση 383 Προαιρετικών Ολοήμερων Σχολείων παγκύπρια για τη φετινή σχολική χρονιά, σε σύγκριση με 220 τη σχολική χρονιά 2022 – 2023. Αύξηση, δηλαδή, 163 σχολείων, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 74%.

ΣΕ ό,τι αφορά την προσφερόμενη παιδεία, θα πρέπει να αναφερθούμε στη στελέχωση του Ολοήμερου με διορισμένους εκπαιδευτικούς, την επέκταση χρονικά της λειτουργίας του θεσμού κατά τέσσερις εβδομάδες, την ουσιαστική διασύνδεση της πρωινής και απογευματινής λειτουργίας, μέσω της αξιοποίησης εκπαιδευτικών που υπηρετούν και στις δύο ζώνες, την αναβάθμιση του παιδαγωγικού περιεχομένου. Περαιτέρω η ενίσχυση της παιδαγωγικής εποπτείας και αξιολόγησης.

Η ΣΗΜΑΣΙΑ αυτού του θεσμού είναι διαχρονική. Αλλά είναι αρκούντως σημαντικό να υπάρχει πάντα σε εξέλιξη μια διαδικασία αξιολόγησης της λειτουργίας του και της ενίσχυσής του διά αλλαγών, που κρίνονται κάθε φορά αναγκαίες. Άλλωστε οι ανάγκες αλλάζουν και πρέπει να προσαρμόζεται το σύστημα σε αυτές. Για να επιτυγχάνεται ο στόχος. Για να καθορίζονται και οι προτεραιότητες και να προωθούνται αποφάσεις, που θα βοηθήσουν στην αναβάθμιση αυτού του θεσμού.

ΕΙΝΑΙ πρόδηλο ότι υπάρχουν πάντα περιθώρια βελτίωσης. Πάντα υπάρχουν περιθώρια αναβάθμισης και επέκτασης. Και επειδή όλα κρίνονται εκ του αποτελέσματος, θα πρέπει να λειτουργεί ένας μηχανισμός αξιολόγησης, που θα τροφοδοτεί τους αρμόδιους με στοιχεία, για να προχωρεί προς τα εμπρός ο θεσμός αυτός.

ΤΙΣ προάλλες στη Βουλή, κατά τη συζήτηση του θέματος, αναφέρθηκαν προβλήματα λειτουργίας. Κυρίως σε ό,τι αφορά τη στελέχωση. Αυτά τα ζητήματα, τα προβλήματα, θα πρέπει να καταγράφονται και να αξιολογούνται. Να δίνονται λύσεις. Και επειδή αφορά ένα σημαντικό θεσμό, θα πρέπει να αποφεύγονται οι όποιες καθυστερήσεις σημειώνονται συνήθως λόγω γραφειοκρατίας.