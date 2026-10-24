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Ο Αβέρωφ επέλεξε την Πέμπτη να μεταβεί ο ίδιος στην Πινδάρου και, με έναν φαντασμαγορικό τρόπο, να καταθέσει τις υπογραφές στήριξης της υποψηφιότητάς του. Πέντε κούτες με περισσότερες από τρεις χιλιάδες υπογραφές, κατά τον ίδιο, και τον αναπληρωτή πρόεδρο του ΔΗΣΥ, Ευθύμιο Δίπλαρο, να τον υποδέχεται στην είσοδο. Τις παρέδωσε και στάθηκε μπροστά στις κάμερες για να κάνει δηλώσεις.

Ο Γιώργος Παμπορίδης, χθες, επέλεξε να κρατήσει χαμηλούς τόνους. Έστειλε τη δέσμη με τις 500 υπογραφές, όπως προβλέπεται από το καταστατικό για τον απαιτούμενο προέλεγχο, χωρίς να μεταβεί ο ίδιος στην Πινδάρου και χωρίς να προβεί σε καμία δήλωση.

Τυχαία ή όχι, συνειδητά ή μη, η κατάθεση των υπογραφών στήριξης των δύο μονομάχων του ΔΗΣΥ για το χρίσμα ήταν και η πρώτη πολιτική «δήλωση» προς το συναγερμικό ακροατήριο. Οι δύο, βέβαια, δεν είναι καινούργιοι και δεν χρειάζονται συστάσεις. Με τα θετικά και τα αρνητικά τους, και οι δύο αποτελούν παλιές καραβάνες του συναγερμικού στρατοπέδου.

Το σίγουρο είναι ότι πρόκειται για άτομα με… ισχυρή πολιτική άποψη και για αυτό, υπάρχει μια εκατέρωθεν αναγνώριση. Τόσο ο Αβέρωφ Νεοφύτου, όσο και ο Γιώργος Παμπορίδης είναι πρόσωπα που άφησαν πολιτικό αποτύπωμα στον τόπο.

Ο πρώτος ήταν δέκα χρόνια στην προεδρία του ΔΗΣΥ, παρά πολλά χρόνια βουλευτής και με θητεία στο Υπουργείο Συγκοινωνιών επί Προεδρίας Γλαύκου Κληρίδη,. Ο δεύτερος στο ΔΗΣΥ από τα παιδικά του χρόνια, γνωστή προσωπικότητα της αστικής Λευκωσίας και φυσικά, έχει συνδέσει το όνομα του με την μία εκ των μεγαλύτερων μεταρρυθμίσεων του κράτους που αφορά την εφαρμογή του ΓΕΣΥ. Το οποίο, αποτέλεσε και μία από κύριες πολιτικές διαφωνίες του με τον Αβέρωφ.

Θεωρούνται ως δύο πολικοί με προσωπικότητα και υψηλή αναγνωρισιμότητα στον συναγερμικό ακροατήριο. Έχουν και δύο φανατικούς υποστηρικτές, αλλά και φανατικούς αντιπάλους.

Αυτός που… ψήφισε ΑΚΕΛ Vs ο παραλίγον… υποψήφιος του ΑΚΕΛ

Πρόκειται επίσης για δυο συναγερμικούς πολιτικούς που με τον ένα ή τον άλλο τρόπο δέχονται κριτική για τη διασύνδεση ή τη σχέση που τους αποδίδεται με το ΑΚΕΛ. Ο μεν Αβέρωφ Νεοφύτου για τη στάση που τήρησε μεταξύ πρώτου και δεύτερου γύρου των προεδρικών εκλογών του 2023. Εμμέσως πλην σαφώς, στήριξε ή «έσπρωξε» κόσμο σε ψήφο προς τον Ανδρέα Μαυρογιάννη που στηριζόταν από το ΑΚΕΛ. Ο ίδιος, φιλοξενούμενος στο Vidcast phinelenews όταν ρωτήθηκε σχετικά είχε δηλώσει περίπου ότι από τη στιγμή που η απόφαση ήταν ψήφος κατά συνείδηση, όποιον ψήφισε ένας συναγερμικός δεν ήταν λάθος.

Ο Γιώργος Παμπορίδης, συζητείτο στα σενάρια για να είναι κοινός υποψήφιος ΑΚΕΛ – ΔΗΚΟ στις προεδρικές εκλογές του 2023. Το επιβεβαίωσε άλλωστε και ο ίδιος σε τηλεοπτικές του δηλώσεις, εξηγώντας βέβαια ότι παρότι προτάθηκε, λόγω των διαφορών που υπήρχαν, δεν προχώρησε και η όποια συνεργασία.

Με τον ένα ή τον άλλο τρόπο δηλαδή, οι προεδρικές του 2023, άφησαν ένα σημείο αναφοράς και τους δύο, το οποίο βρίσκουν σε πολλές περιπτώσεις μπροστά τους. Για πολλούς συναγερμικούς, η… ψήφος ή η συνεργασία με το ΑΚΕΛ είναι η κόκκινη γραμμή που παραβιάστηκε.

Το ζητούμενο και για τους δύο βέβαια, είναι η επόμενη μέρα των εκλογών και το πώς θα συμπεριφερθούν. Κυρίως, αυτός που θα χάσει στην εσωκομματική μάχη. Θα στηρίξει ο Αβέρωφ τον Παμορίδη εάν τον κερδίσει στην εσωκομματική μάχη; Και αντίστροφα, είναι έτοιμος ο Παμπορίδης να σταθεί δίπλα από τον Αβέρωφ εάν πάρει το χρίσμα του υποψηφίου του ΔΗΣΥ;

Βασανιστικά ερωτήματα τα οποία θα λάβουν απαντήσεις ασφαλώς μόνο στην πράξη. Η ανησυχία πάντως είναι έντονα ευδιάκριτη πάνω από το συναγερμικό στρατότπεδο. Ο τρόπος εξάλλου που εξελίχθηκαν τα πράγματα στον ΔΗΣΥ το τελευταίο διάστημα, είχαν έντονο αντίκτυπο στην ψυχολογία του συναγερμικού κόσμου.

Η δεύτερη πολιτική πράξη της πορείας προς την κάλπη, θα είναι ασφαλώς τη Δευτέρα, με την επίσημη υποβολή των υποψηφιοτήτων. Ο Αβέρωφ Νεοφύτου εξέδωσε ήδη από προχθές ανακοίνωση ότι θα προσέλθει στην Πινδάρου γύρω στις 11:30 π.μ. Χθες κυκλοφορούσε η πληροφορία ότι από το επιτελείο του βρισκόταν σε εξέλιξη μια προσπάθεια κινητοποίησης υποστηρικτών του, γνωστών προσωπικοτήτων αλλά και απλών συναγερμικών, ούτως ώστε να καταγραφεί μια δυναμική παρουσία έξω από τα κομματικά γραφεία.

Από πλευράς Γιώργου Παμπορίδη, οι πληροφορίες που φτάνουν αναφέρουν ότι θα κρατηθούν χαμηλοί τόνοι. Η ακριβής ώρα προσέλευσής του στην Πινδάρου δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί. Εκτιμάται ότι θα είναι, είτε λίγο πριν από την υποβολή της υποψηφιότητας του Αβέρωφ Νεοφύτου, είτε λίγο μετά. Και ο λόγος είναι για να διευκολυνθεί η τηλεοπτική κάλυψη και των δύο από τις μεσημβρινές τηλεοπτικές εκπομπές.

Υπενθυμίζεται ότι τη Δευτέρα, η διαδικασία υποβολής υποψηφιοτήτων, θα ξεκινήσει στις 9 το πρωί και θα ολοκληρωθεί στις 12:30 μ.μ.

Ο Αβέρωφ Νεοφύτου και ο Γιώργος Παμπορίδης είναι μέχρι στιγμής οι μόνοι πιθανοί υποψήφιοι για το χρίσμα. Θεωρητικά, μπορεί να υπάρξουν και άλλοι. Πρακτικά, αυτό θεωρείται εξαιρετικά απομακρυσμένο σενάριο, νοουμένου ότι η υποβολή υποψηφιότητας θα πρέπει να συνοδεύεται από 500 υπογραφές υποστηρικτών, εκ των οποίων οι 100 πρέπει να προέρχονται από μέλη του Ανωτάτου Συμβουλίου και μάλιστα με γεωγραφική κατανομή. Συνεπώς, εάν βρισκόταν σε εξέλιξη κάποια πρωτοβουλία για υποβολή υποψηφιότητας και από τρίτο πρόσωπο, θα είχε γίνει γνωστή.