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Συνάντηση με τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας, κ. Κυριάκο Μητσοτάκη, είχε σήμερα στην Αθήνα η Πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού, κ. Αννίτα Δημητρίου, στο πλαίσιο της περαιτέρω ενίσχυσης της συνεργασίας και του συντονισμού μεταξύ Δημοκρατικού Συναγερμού και Νέας Δημοκρατίας, καθώς και μεταξύ Κύπρου και Ελλάδας, σε κρίσιμα ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος.

Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκαν οι εξελίξεις στο Κυπριακό, η ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου–Ελλάδας (GSI), οι περιφερειακές συνεργασίες, καθώς και ζητήματα άμυνας και ασφάλειας.

Σε δήλωσή της μετά τη συνάντηση, η κ. Δημητρίου υπογράμμισε τη σημασία του κοινού βηματισμού Κύπρου και Ελλάδας για την αποτελεσματικότερη προάσπιση των εθνικών συμφερόντων και την αντιμετώπιση των προκλήσεων στην Ανατολική Μεσόγειο.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ανάγκη αξιοποίησης όλων των διαθέσιμων ευρωπαϊκών μέσων απέναντι στην τουρκική αδιαλλαξία. Η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ τόνισε ότι η Τουρκία δεν μπορεί να διεκδικεί αναβάθμιση των σχέσεών της με την Ευρωπαϊκή Ένωση και συμμετοχή στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα SAFE, την ώρα που εξακολουθεί να κατέχει παράνομα ευρωπαϊκό έδαφος και να προκαλεί στο Αιγαίο. Όπως επεσήμανε, τα ευρωπαϊκά οφέλη προς την Τουρκία πρέπει να συνδέονται με συγκεκριμένες δεσμεύσεις και ουσιαστική πρόοδο.

Σε ό,τι αφορά την ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου–Ελλάδας (GSI), η κ. Δημητρίου επανέλαβε τη στρατηγική σημασία του έργου, τόσο για τον τερματισμό της ενεργειακής απομόνωσης της Κύπρου όσο και για την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας της Ευρώπης. Υπογράμμισε παράλληλα ότι, μέσα από κοινή στρατηγική και αξιοποίηση των περιφερειακών συμμαχιών, πρέπει να αντιμετωπιστούν οι τουρκικές αιτιάσεις που επηρεάζουν την υλοποίησή του.

Στη συνάντηση συζητήθηκε επίσης το παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο, με την Πρόεδρο του ΔΗΣΥ να αναφέρει ότι συμφωνήθηκε η ανάγκη εντατικοποίησης των προσπαθειών για την καταδίκη του σε όλα τα διεθνή και ευρωπαϊκά φόρα, περιλαμβανομένου του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος.

Η κ. Δημητρίου υπογράμμισε, τέλος, ότι μέσα από κοινή στρατηγική, αποφασιστικότητα και ενίσχυση των τριμερών και πολυμερών συνεργασιών, Κύπρος και Ελλάδα μπορούν να αξιοποιήσουν τη γεωστρατηγική τους θέση και να ενισχύσουν τον ρόλο τους στις περιφερειακές εξελίξεις.

Ακολουθεί αυτούσια η δήλωση της Προέδρου του Δημοκρατικού Συναγερμού, κ. Αννίτας Δημητρίου, μετά τη συνάντησή της με τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας, κ. Κυριάκο Μητσοτάκη:

Ελλάδα και Κύπρος προχωρούμε, με κοινό βηματισμό. Γιατί έτσι μπορούμε να υπερασπιστούμε πιο αποτελεσματικά τα εθνικά μας συμφέροντα.

Αυτό επαναβεβαιώσαμε με τον φίλο Πρωθυπουργό της Ελλάδος, Κυριάκο Μητσοτάκη, στη χρήσιμη και ουσιαστική συνάντηση που είχαμε με επίκεντρο τα μεγάλα ζητήματα. Κυπριακό, ηλεκτρική διασύνδεση (GSI), περιφερειακές συνεργασίες, άμυνα και ασφάλεια.

Απέναντι στην τουρκική αδιαλλαξία, Ελλάδα και Κύπρος, οφείλουμε να αξιοποιήσουμε κάθε διαθέσιμο ευρωπαϊκό μέσο. Η Τουρκία δεν μπορεί να διεκδικεί αναβάθμιση των σχέσεών της με την Ευρωπαϊκή Ένωση και να επιδιώκει συμμετοχή στο SAFE, ενώ κατέχει παράνομα ευρωπαϊκό έδαφος και προκαλεί στο Αιγαίο. Τα ευρωπαϊκά οφέλη πρέπει να συνδέονται με συγκεκριμένες δεσμεύσεις και ουσιαστική πρόοδο.

Την ίδια ώρα, τονίσαμε ότι η ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου–Ελλάδας (GSI) είναι έργο στρατηγικής σημασίας. Αφορά τον τερματισμό της ενεργειακής απομόνωσης της Κύπρου, αλλά και ευρύτερα την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης, ενισχύοντας παράλληλα τη θέση των χωρών μας στον ενεργειακό χάρτη στην Ανατολική Μεσόγειο. Με στρατηγική και συμμαχίες, οι τουρκικές αιτιάσεις θα πρέπει να παραμεριστούν.

Όσο για το παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο, συμφωνήσαμε ότι θα πρέπει να καταβάλουμε εντατικές προσπάθειες, για να καταδικαστεί από όλα τα φόρα που συμμετέχουμε, και εντός του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος.

Με κοινή στρατηγική και αποφασιστικότητα, έχουμε τη δυνατότητα να ενισχύσουμε το γεωπολιτικό μας αποτύπωμα και να αξιοποιήσουμε τη γεωστρατηγική μας θέση, μέσα και από τις τριμερείς και πολυμερείς συνεργασίες που κτίζουμε με άλλα κράτη, εδώ και χρόνια.