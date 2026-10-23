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Επαφές με τον Υπουργό Εξωτερικών της Ελλάδας, κ. Γιώργο Γεραπετρίτη, τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρο Παπασταύρου, και τον Υφυπουργό Εξωτερικών, αρμόδιο για ευρωπαϊκές υποθέσεις, κ. Τάσο Χατζηβασιλείου, είχε σήμερα στην Αθήνα η Πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού, κ. Αννίτα Δημητρίου, στο πλαίσιο της περαιτέρω ενίσχυσης της συνεργασίας και του συντονισμού μεταξύ Δημοκρατικού Συναγερμού και Νέας Δημοκρατίας, καθώς και μεταξύ Κύπρου και Ελλάδας, σε κρίσιμα ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος.

Κατά τη συνάντησή της με τον κ. Γεραπετρίτη, συζητήθηκαν οι εξελίξεις στο Κυπριακό, οι κίνδυνοι περαιτέρω αποσταθεροποίησης στην Ανατολική Μεσόγειο, ιδιαίτερα υπό το πρίσμα των παράνομων ενεργειών Τουρκίας και Λιβύης, καθώς και η ανάγκη ενίσχυσης των τριμερών συνεργασιών και των περιφερειακών συμμαχιών.

Η κ. Δημητρίου υπογράμμισε την ανάγκη κοινής στρατηγικής και συντονισμένων πρωτοβουλιών Κύπρου και Ελλάδας, με στόχο την αντιμετώπιση της τουρκικής αδιαλλαξίας και των μεθοδεύσεων της Άγκυρας, τόσο στο Κυπριακό όσο και στο ζήτημα της ηλεκτρικής διασύνδεσης.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο, με την Πρόεδρο του ΔΗΣΥ να ενημερώνει τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών για το ομόφωνο ψήφισμα της Βουλής των Αντιπροσώπων, στο οποίο επισημαίνεται η ανάγκη άμεσης λήψης ευρωπαϊκών μέτρων κατά της Τουρκίας. Παράλληλα, ενημέρωσε για την πρωτοβουλία της, ως Προέδρου της Βουλής, να απευθύνει επιστολή σε ομολόγους της, επιδιώκοντας ευρύτερη διεθνή στήριξη.

Στη συνάντηση με τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρο Παπασταύρου, επίκεντρο αποτέλεσε η πορεία υλοποίησης της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου–Ελλάδας (GSI), ενός ευρωπαϊκού έργου εξαιρετικής στρατηγικής σημασίας, το οποίο, όπως υπογράμμισε η κ. Δημητρίου, πρέπει να προχωρήσει.

Συζητήθηκε επίσης η ανάγκη επιτάχυνσης της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και των επενδύσεων στην αποθήκευση ενέργειας, με στόχο την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας, την αξιοποίηση περισσότερης καθαρής ενέργειας και τη μείωση της εξάρτησης από εισαγόμενη ενέργεια.

Η κ. Δημητρίου επεσήμανε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να ενθαρρύνει περαιτέρω αυτή την κατεύθυνση, αξιοποιώντας και τις δυνατότητες που προσφέρει το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο. Παράλληλα, αναφέρθηκε στην πρόοδο που έχει σημειώσει η Ελλάδα στον τομέα της ενέργειας, υπογραμμίζοντας τη σημασία αξιοποίησης της ελληνικής εμπειρίας και τεχνογνωσίας από την Κύπρο.

Στο πλαίσιο των επαφών της, η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ συναντήθηκε επίσης με τον Υφυπουργό Εξωτερικών της Ελλάδας, αρμόδιο για ευρωπαϊκές υποθέσεις, κ. Τάσο Χατζηβασιλείου. Η συνάντηση εντάσσεται στην ευρύτερη προσπάθεια ενίσχυσης της συνεργασίας και του συντονισμού Κύπρου και Ελλάδας και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Κοινός άξονας των επαφών ήταν η σημασία του στενού συντονισμού Κύπρου και Ελλάδας, τόσο για την αντιμετώπιση των προκλήσεων στην Ανατολική Μεσόγειο όσο και για την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας και του στρατηγικού ρόλου των δύο χωρών στην ευρύτερη περιοχή.

Οι επαφές της Προέδρου του Δημοκρατικού Συναγερμού, κ. Αννίτας Δημητρίου, στην Αθήνα συνεχίζονται με τη συνάντησή της με τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας, κ. Κυριάκο Μητσοτάκη.

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