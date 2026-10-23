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H πρόσφατη έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για τα λεωφορεία άνοιξε το φάκελο της συζήτησης γύρω από τις δημόσιες συγκοινωνίες στην Κύπρο. Το philenews επιχείρησε με μια διαδικτυακή έρευνα, σε συνεργασία με την εταιρεία ερευνών Prime Market Research & Consulting Ltd, να σφυγμομετρήσει την κοινή γνώμη.

Τα αποτελέσματα της έρευνας στην οποία συμμετείχαν 3.221 αναγνώστες της ιστοσελίδας μας, ως προς τη χρήση ή όχι των λεωφορείων είναι συντριπτικά και καταδεικνύουν γιατί δεν επιλέγει τη χρήση τους η μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών.

Πολύ πιο σημαντικό και ενδιαφέρον, όμως, είναι το μήνυμα το οποίο βγαίνει από την έρευνά μας, ως προς τους λόγους για τους οποίους η συντριπτική πλειοψηφία δεν χρησιμοποιεί τα λεωφορεία. Τα συμπεράσματα αυτής της έρευνας θα ήταν χρήσιμο να μελετηθούν και από εκείνους που διαχειρίζονται τον τομέα των δημοσίων συγκοινωνιών.

Κύριο μέσο μετακίνησης

Το πρώτο συντριπτικό αποτέλεσμα της έρευνας προκύπτει από τις απαντήσεις στο ερώτημα «Ποιο είναι το κύριο μέσο μετακίνησής σας;». Το 93% όσων συμμετείχαν στην έρευνα απάντησαν ότι χρησιμοποιούν το αυτοκίνητό τους. Μόλις 3% χρησιμοποιεί το λεωφορείο.

Δημόσιες συγκοινωνίες

Εξίσου συντριπτικό και το αποτέλεσμα στο δεύτερο ερώτημα, που ήταν «Πιστεύετε είναι αποτελεσματικές οι δημόσιες συγκοινωνίες στην Κύπρο;». Ποσοστό 94% απάντησε όχι. Γεγονός το οποίο στέλνει ξεκάθαρο μήνυμα προς το κράτος.

Συχνότητα χρήσης λεωφορείων

Με δεδομένες τις προηγούμενες απαντήσεις, δεν θα μπορούσε να μην ήταν ξεκάθαρο το συμπέρασμα και στο ερώτημα «Πόσο συχνά χρησιμοποιείτε λεωφορείο στις μετακινήσεις σας». Ποσοστό 73% απάντησε ποτέ, ποσοστό 19% απάντησε σπάνια, μόλις 3% απάντησε καθημερινά, 2% το χρησιμοποιούν 2-4 φορές την εβδομάδα, 2% 1-3 φορές το μήνα και μόλις 1% καθημερινά.

Γιατί δεν το χρησιμοποιεί η πλειοψηφία

Όπως προαναφέρθηκε, το πιο σημαντικό συμπέρασμα της έρευνας του philenews, αφορά τους λόγους για τους οποίους η συντριπτική πλειοψηφία δεν χρησιμοποιεί το λεωφορείο στις μετακινήσεις του. Οι απαντήσεις των ερωτηθέντων (είχαν δικαίωμα δύο επιλογών) μιλούν αφ’ εαυτές: 43% δεν υπάρχει κατάλληλη διαδρομή, 30% αραιά δρομολόγια, 28% δεν είναι αξιόπιστο στις ώρες, 23% είναι αργό σε σχέση ε το αυτοκίνητο, 15% προτιμώ την άνεση του αυτοκινήτου, 13% έλλειψη πληροφόρησης, 9% κόστος, 8% καθυστερήσεις.

Ικανοποίηση όσων το χρησιμοποιούν

Πέραν των ξεκάθαρων μηνυμάτων που στέλνουν όσοι δεν χρησιμοποιούν τα λεωφορεία, ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι απαντήσεις και όσων τα χρησιμοποιούν. Στο ερώτημα «Πόσο ικανοποιημένος είστε από τα λεωφορεία στην περιοχή όπου μετακινείστε συνήθως», είναι σημαντικό το ότι ένας στους δύο (51%) εμφανίζεται ικανοποιημένος. Συγκεκριμένα, 14% απάντησαν πάρα πολύ και 37% πολύ. Καθόλου απάντησε το 16% και 22% απάντησε λίγο. 11% απάντησε μέτρια.

Δυσκολία στις πληροφορίες

Εξαιρετικά σημαντικό είναι το μήνυμα το οποίο στέλνει η συντριπτική πλειοψηφία όσων χρησιμοποιούν το λεωφορείο σε τακτική βάση. Στο ερώτημα «Βρίσκετε έυκολα τις πληροφορίες που χρειάζεστε», 94% απάντησε όχι.

Ψηλή η τιμή του εισιτηρίου

Τέλος, πολύ σημαντικό είναι και το συμπέρασμα αναφορικά με την τιμή των εισιτηρίων, αφού σχεδόν ένας στους δύο (47%) την βρίσκει ψηλή. Συγκεκριμένα, ποσοστό 19% απάντησε πολύ ψηλή και ποσοστό 28% ψηλή. 27% των ερωτηθέντων απάντησε ότι βρίσκει την τιμή ικανοποιητική.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Μέγεθος Δείγματος: 3221 επιτυχημένες συνεντεύξεις

Κάλυψη: Παγκύπρια

Δειγματοληψία: Τυχαία με κλειδί επιλογής

Συμμετέχοντες: Επισκέπτες ιστοσελίδας Philenews

Περίοδος συλλογής δεδομένων: 15/10/2026 – 19/10/2026

Στατιστικό σφάλμα: +/-1,8% (διάστημα εμπιστοσύνης 95%)