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Ποιο είναι το βασικό μέσο που χρησιμοποιείτε για τις συγκοινωνίες σας; Χρησιμοποιείτε τα λεωφορεία; Αν ναι, πόσο; Τι θα θέλατε να αλλάξει ώστε να τα χρησιμοποιείτε περισσότερο; Πώς κρίνετε τις τιμές; Αν όχι, ποιος είναι ο κύριος λόγος; Η πρόσφατη έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας άνοιξε ξανά το φάκελο των δημοσίων συγκοινωνιών στην Κύπρο. Η γνώμη σας θα βοηθήσει.

Το philenews επιχειρεί να σφυγμομετρήσει την κοινή γνώμη με μια σειρά σχετικών ερωτημάτων. Προχωρούμε μαζί με την εταιρεία ερευνών Prime Market Research & Consulting Ltd σε διαδικτυακή έρευνα κοινής γνώμης για να καταγραφούν οι απόψεις. Τα αποτελέσματα θα δημοσιοποιηθούν με ανάλυση ειδικών εντός των ημερών.