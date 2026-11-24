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H τραγωδία στην Κακοπετριά με το θάνατο της 17χρονης μαθήτριας άνοιξε εκ νέου το φάκελο της διοργάνωσης μαθητικών εκδρομών από τα μαθητικά συμβούλια χωρίς την έγκριση και συμμετοχή ή επίβλεψη των διοικήσεων των σχολείων και του Υπουργείου Παιδείας.

Συμφωνείτε με τη διοργάνωση αυτών των εκδρομών; Είναι ασφαλείς οι μαθητές; Ποιοι ευθύνονται γιατί το θέμα αυτό παραμένει ανεξέλεγκτο; Ποιοι πρέπει να ελέγχουν αυτές τις εκδρομές; Τι πρέπει να πράξει το κράτος ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν θα υπάρχουν αρνητικές συνέπειες στο μέλλον;

Το philenews επιχειρεί να σφυγμομετρήσει την κοινή γνώμη με μια σειρά σχετικών ερωτημάτων. Προχωρούμε μαζί με την εταιρεία ερευνών Prime Market Research & Consulting Ltd σε διαδικτυακή έρευνα κοινής γνώμης για να καταγραφούν οι απόψεις.

Τα αποτελέσματα θα δημοσιοποιηθούν με ανάλυση ειδικών τις επόμενες μέρες.