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Τα κυριότερα ασιατικά χρηματιστήρια καταγράφουν σημαντικά κέρδη σήμερα Τρίτη, λίγες ώρες μετά την εντυπωσιακή άνοδο που κατέγραψαν οι κυριότεροι δείκτες της Wall Street στις συνεδριάσεις της Δευτέρας.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σήμερα καταγράφει ο δείκτης TAIEX, στην Ταϊβάν, με σχεδόν 9% και ακολουθούν ο KOSPI στη Νότια Κορέα με 6,32%, ο KOSDAQ επίσης στη Νότια Κορέα με 4,8% και ο δείκτης Nikkei 225 στην Ιαπωνία με 3,90%. Ανεπαίσθητα κέρδη είχαν οι χρηματιστηριακές αγορές στην Κίνα.

Από τις γνωστότερες εταιρείες, τα μεγαλύτερα κέρδη στις μετοχές τους έχουν την Τρίτη η Advantest (12,5%) στην Ιαπωνία, η Foxconn (9,95%) στην Ταϊβάν, η Kioxia Holdings στην Ιαπωνία (9,9%), η TSMC στην Ταϊβάν (9,85%), η MediaTek στην Ταιβάν (9,8%), η Tokyo Electron στην Ιαπωνία (7,7%) και η Samsung Electronics στη Ν. Κορέα (6,70%).

Η συνεδρίαση της Wall Street τη Δευτέρα ολοκληρώθηκε με κέρδη της Nvidia (31,5%), του δείκτη Nasdaq (6,5%) και του S&P 500 (4,7%).