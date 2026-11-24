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Την αξιοποίηση του πλεονάσματος ηλιακής ενέργειας μέσω της ηλεκτροκίνησης, των αντλιών θερμότητας και της έξυπνης φόρτισης προωθεί η Κυβέρνηση, με στόχο τη μείωση των περικοπών στην παραγωγή από ανανεώσιμες πηγές και την αποτελεσματικότερη λειτουργία του ηλεκτρικού συστήματος. Ο υπουργός Ενέργειας, Μιχάλης Δαμιανός, υπογράμμισε την ανάγκη για νέα τιμολόγια ηλεκτρισμού που επιβραβεύουν την ευελιξία, ταχύτερες συνδέσεις και σημαντικές επενδύσεις στα δίκτυα.

Μιλώντας την Τρίτη στο 14ο Ενεργειακό Συμπόσιο, ο υπουργός ανέφερε ότι η Κύπρος διαθέτει εγκατεστημένη ισχύ φωτοβολταϊκών που ξεπερνά τα 1.040 μεγαβάτ, έναντι μέσης ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας περίπου 650 μεγαβάτ.

Παρά την υψηλή παραγωγική δυνατότητα, εξακολουθούν να καταγράφονται περικοπές ενέργειας από ΑΠΕ, ιδιαίτερα τις ώρες αυξημένης ηλιοφάνειας, ενώ η ηλεκτροπαραγωγή παραμένει εξαρτημένη από εισαγόμενα πετρελαιοειδή.

«Αυτό είναι το παράδοξο που είμαστε αποφασισμένοι να επιλύσουμε: ένα νησί με άφθονη ηλιοφάνεια που δεν μπορεί ακόμη να την αξιοποιήσει πλήρως», ανέφερε.

Αποθήκευση ενέργειας από το 2027

Ο κ. Δαμιανός προσδιόρισε τρεις βασικούς άξονες για την αντιμετώπιση του προβλήματος: αποθήκευση ενέργειας, ηλεκτρική διασύνδεση και ανταγωνιστική αγορά ηλεκτρισμού.

Όπως ανακοίνωσε, η πρώτη δυναμικότητα αποθήκευσης 120 μεγαβάτ αναμένεται να λειτουργήσει μέχρι το καλοκαίρι του 2027, μέσω του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς.

Παράλληλα, η ΑΗΚ αναπτύσσει συστήματα αποθήκευσης 80 μεγαβάτ στη Δεκέλεια για το 2027, ενώ προγραμματίζονται επιπλέον 100 μεγαβάτ στη Μονή.

Ο υπουργός σημείωσε ότι η ανταγωνιστική αγορά ηλεκτρισμού, που λειτουργεί από τον Οκτώβριο του 2025, πρέπει να αποφέρει ουσιαστικά οφέλη στους καταναλωτές, αξιοποιώντας την αποθήκευση και την προσαρμογή της ζήτησης.

Αναφέρθηκε επίσης στη μετάβαση των νέων οικιακών φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων από το net metering σε μοντέλο αυτοκατανάλωσης βασισμένο στην αγορά.

Βασιλικό: Οκτώ εταιρείες ενδιαφέρονται για το έργο

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις υποδομές εισαγωγής φυσικού αερίου στο Βασιλικό, επισημαίνοντας ότι οκτώ εταιρείες εκδήλωσαν ενδιαφέρον στο πλαίσιο της νέας διαδικασίας προμήθειας.

Στόχος είναι η ανάθεση της σύμβασης πριν από το καλοκαίρι του 2027, ώστε να προχωρήσει η ολοκλήρωση του έργου και να περιοριστεί η εξάρτηση από το πετρέλαιο στην ηλεκτροπαραγωγή.

Για τα κυπριακά κοιτάσματα «Αφροδίτη», «Κρόνος», «Ζευς», «Γλαύκος» και «Πήγασος», σημείωσε ότι προτεραιότητα αποτελεί η μετατροπή των ανακαλύψεων σε εμπορικά βιώσιμα έργα, με αξιοποίηση και των υφιστάμενων υποδομών της Αιγύπτου.

Great Sea Interconnector και ενεργειακή φτώχεια

Ο υπουργός επανέλαβε ότι ο Great Sea Interconnector παραμένει στρατηγική προτεραιότητα, υπογραμμίζοντας ότι η ηλεκτρική διασύνδεση με την Ελλάδα και το Ισραήλ θα μπορούσε να ενισχύσει την ενεργειακή ασφάλεια και να διευκολύνει την αξιοποίηση των ΑΠΕ.

Παράλληλα, ανέφερε ότι περίπου 100 εκατ. ευρώ έχουν διατεθεί για δράσεις αντιμετώπισης της ενεργειακής φτώχειας, μέσω εθνικών και ευρωπαϊκών πόρων.

Στις παρεμβάσεις περιλαμβάνονται ενεργειακές ανακαινίσεις κτιρίων, μέτρα εξοικονόμησης και εγκατάσταση συστημάτων ανανεώσιμης ενέργειας.

Στόχος, σύμφωνα με τον υπουργό, είναι η επίτευξη μόνιμης μείωσης του ενεργειακού κόστους για νοικοκυριά και επιχειρήσεις, αντί της αποκλειστικής εφαρμογής προσωρινών μέτρων ανακούφισης.

ΚΥΠΕ