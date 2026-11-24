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Σε προειδοποιήσεις για μαζική φυγή από την Κύπρο, πολυεθνικών αμερικανικών συμφερόντων λόγω της τροποποίησης του νόμου για την επιβολή ελάχιστου επίπεδου φορολογίας σε πολυεθνικές που αφορά τον Πυλώνα 2, προχώρησε ο ΣΕΛΚ. Υποστηρίζει πως θα αποχωρήσουν 30-40 εταιρείες οι οποίες αφήνουν φόρους €150 εκατομμύρια στη Δημοκρατία.

Η νομοθεσία προβλέπει την επιβολή ελάχιστου πραγματικού συντελεστή φορολογίας 15% σε οντότητες που ανήκουν σε ομίλους πολυεθνικών επιχειρήσεων ή σε εγχώριους ομίλους μεγάλης κλίμακας, με ετήσια έσοδα πέραν των €750 εκατ.

Αξίζει να σημειωθεί πως η Δημοκρατία υιοθέτησε τη νομοθεσία το Δεκέμβριο, ωστόσο η Κομισιόν είχε διαπιστώσει πως με τη ρύθμιση ευνοούνταν οι πολυεθνικές αμερικανικών συμφερόντων στην Κύπρο, γι αυτό απαίτησε να το αλλάξει.

Πάντως, πριν από μερικούς μήνες ο Υπουργός Οικονομικών απέρριψε πως υπάρχει φυγή αμερικανικών εταιρειών ενώ χθες ο Έφορος Φορολογίας υποστήριξε πως θα είναι μεγαλύτερες οι επιπτώσεις για την κυπριακή οικονομία εάν δεν εγκριθεί το νομοσχέδιο. Το ποιος έχει δίκαιο θα φανεί στο μέλλον…. Ας ελπίσουμε να διαψευστούν οι ισχυρισμοί του ΣΕΛΚ.

Ε.ΠΑ