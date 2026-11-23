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Η Άρσεναλ υποδέχεται τη Ντόρτμουντ την Τρίτη το βράδυ στο Λονδίνο και σήμερα το μεσημέρι έλαβε χώρα η συνέντευξη τύπου μια μέρα πριν το ματς.

Κατά τη διάρκειά της συνέβη ένα ξεκαρδιστικό περιστατικό, όταν χτύπησε το κινητό δημοσιογράφου την ώρα που μιλούσε ο Μικέλ Αρτέτα.

Το πρόβλημα ήταν ότι η συσκευή βρισκόταν μπροστά από τον Βάσκο καθώς είχε τοποθετηθεί σαν μηχανή μαγνητοφώνησης έτσι μόλις ο προπονητής της Άρσεναλ το είδε, ρώτησε αν μπορεί να το σηκώσει.

Ο ρεπόρτερ είπε ναι και ακολούθησε ένας αμήχανος διάλογος αφού ο συνομιλητής δεν κατάλαβε ποιος του μιλούσε.

Mikel Arteta casually answering a reporter’s phone mid-press conference 😂📱 pic.twitter.com/WepVbyK1jt — Sky Sports News (@SkySportsNews) November 23, 2026

protothema.gr