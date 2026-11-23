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Η Άρσεναλ υποδέχεται τη Ντόρτμουντ την Τρίτη το βράδυ στο Λονδίνο και σήμερα το μεσημέρι έλαβε χώρα η συνέντευξη τύπου μια μέρα πριν το ματς.
Κατά τη διάρκειά της συνέβη ένα ξεκαρδιστικό περιστατικό, όταν χτύπησε το κινητό δημοσιογράφου την ώρα που μιλούσε ο Μικέλ Αρτέτα.
Το πρόβλημα ήταν ότι η συσκευή βρισκόταν μπροστά από τον Βάσκο καθώς είχε τοποθετηθεί σαν μηχανή μαγνητοφώνησης έτσι μόλις ο προπονητής της Άρσεναλ το είδε, ρώτησε αν μπορεί να το σηκώσει.
Ο ρεπόρτερ είπε ναι και ακολούθησε ένας αμήχανος διάλογος αφού ο συνομιλητής δεν κατάλαβε ποιος του μιλούσε.