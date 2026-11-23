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Τα τέσσερα πρόσωπα που θα συγκροτούν το Διοικητικό Συμβούλιο της νέας εταιρείας διαχείρισης του ποδοσφαιρικού ΑΠΟΕΛ γνωστοποίησε στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση του Σωματείου ο δικηγόρος Μάριος Νικολάου.

Όπως πληροφορείται η ιστοσελίδα μας, πρόκειται για τους Σάββα Λιασή, Ανδρέα Γιωργαλλή, Ηράκλη Κυριακίδη και Στέλιο Δημητρίου, οι οποίοι, σύμφωνα με την ενημέρωση που δόθηκε στα μέλη, θα απαρτίζουν το διοικητικό όργανο της υπό σύσταση APOEL 1926 FOOTBALL LTD.

Η γνωστοποίηση των ονομάτων αποτελεί ένα ακόμη συγκεκριμένο στοιχείο για τη στελέχωση της νέας εταιρείας, στην οποία προβλέπεται να παραχωρηθεί η αποκλειστική διαχείριση του ποδοσφαιρικού τμήματος για 40 χρόνια. Η νέα διοίκηση θα έχει την ευθύνη των αγωνιστικών, διοικητικών, οικονομικών και εμπορικών αποφάσεων, σύμφωνα με το ενημερωτικό περίγραμμα των συμφωνιών.

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