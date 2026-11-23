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Πρόταση για τη διεύρυνση της νεκρής ζώνης και τη μετατροπή της σε «ζώνη κοινής διαβίωσης», ανοιχτή στην κοινή χρήση Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων, κατέθεσε ο Πρόεδρος του κόμματος Κοινωνικής Δικαιοσύνης και Αγώνα (TAM), Σερντάρ Ντενκτάς, προτείνοντας παράλληλα την ένταξη του παράνομου αεροδρομίου της Τύμπου στο εν λόγω μοντέλο.

Όπως μεταδίδεται στα κατεχόμενα, ο κ. Ντενκτάς παρουσίασε τις προτάσεις του για το Κυπριακό σε τηλεοπτική συνέντευξη στο κανάλι “Γκεντς”, όπου εισηγήθηκε όπως η υπό τον έλεγχο της ΟΥΝΦΙΚΥΠ νεκρή ζώνη διευρυνθεί και λειτουργήσει ως κοινός χώρος διαβίωσης και δραστηριοποίησης των δύο κοινοτήτων. Στο πλαίσιο αυτής της «ζώνης κοινής διαβίωσης», πρότεινε τα Ηνωμένα Έθνη να διατηρούν καθεστώς παρατηρητή, ενώ η διαχείριση και ο συντονισμός των έργων να ασκούνται από κοινού από έναν Ελληνοκύπριο και έναν Τουρκοκύπριο εκπρόσωπο.

Εντός αυτής της ζώνης ανέφερε, θα μπορούσαν να ανεγερθούν και να λειτουργήσουν κοινό νοσοκομείο, κοινό πανεπιστήμιο, καθώς και κοινές μονάδες παραγωγής ενέργειας. Πρότεινε την ένταξη του παράνομου αεροδρομίου της Τύμπου σε αυτή τη ζώνη και αυτό να διαθέτει δύο εισόδους —μία προς κάθε πλευρά— ώστε να εξυπηρετεί εξίσου και τις δύο κοινότητες.

Το σχέδιο αυτό, συνέχισε, θα μπορούσε να εφαρμοστεί αρχικά ως πιλοτικό πρόγραμμα και σταδιακά να επεκταθεί έως και την περίκλειστη πόλη των Βαρωσίων. Υπογραμμίζοντας την ανάγκη συνολικής εξέτασης της πρότασής του, τη χαρακτήρισε ως μια νέα, «οικονομικά προσανατολισμένη προσέγγιση» για τη διευθέτηση του Κυπριακού.

ΚΥΠΕ