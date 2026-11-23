Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Ποινή φυλάκισης 26 μηνών, 3 μήνες στέρησης άδειας μετά την αποφυλάκιση του και 10 βαθμούς, ποινής επέβαλε σήμερα το Επαρχιακό Δικαστήριο στον οδηγό του αυτοκινήτου, στο οποίο έχασε τη ζωή της η 20χρονη Ειρήνη Κοντογιώργου από την Ελλάδα, στο θανατηφόρο τροχαίο που σημειώθηκε στην Έγκωμη στις 17 Νοεμβρίου 2024.

Η απόφαση στέλνει τον οδηγό στη φυλακή δύο χρόνια μετά το δυστύχημα που είχε συγκλονίσει το παγκύπριο, με επτά πρόσωπα να επιβαίνουν στο όχημα, εκ των οποίων το ένα βρισκόταν στο πορτμπαγκάζ. Μάλιστα, κατά τον έλεγχο αλκοόλης, η ένδειξη του οδηγού είχε υπερβεί κατά περισσότερο από έξι φορές το επιτρεπόμενο όριο.

Η θανατηφόρα σύγκρουση σημειώθηκε γύρω στις 3:10 τα ξημερώματα, στη λεωφόρο Αρχαγγέλου Μιχαήλ, στην περιοχή Έγκωμης, όταν το όχημα ενοικιάσεως, φθάνοντας σε κυκλικό κόμβο, παρεξέκλινε της πορείας του και προσέκρουσε στο περιτοίχισμα του συγκροτήματος ΔΙΑΣ, καθώς και σε πινακίδα τροχαίας, προτού ακινητοποιηθεί.

Επτά πρόσωπα στο αυτοκίνητο

Στο μοιραίο όχημα επέβαιναν επτά νεαρά πρόσωπα, μεταξύ των οποίων ο 20χρονος οδηγός, συνομήλικός του συνοδηγός και άλλοι πέντε επιβάτες.

Κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης, σύμφωνα με πληροφορίες που είχαν δημοσιοποιηθεί τότε, διαπιστώθηκε ότι ένας από τους επτά επιβαίνοντες βρισκόταν στον χώρο αποσκευών του αυτοκινήτου. Μάλιστα, αυτόπτης μάρτυρας είχε αναφέρει στην Αστυνομία ότι μετά τη σύγκρουση είδε πρόσωπο να εξέρχεται από το πορτμπαγκάζ.

Από τη σφοδρή πρόσκρουση τραυματίστηκαν ο συνοδηγός και δύο 20χρονες κοπέλες, οι οποίες μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας. Εκεί διαπιστώθηκε ο θάνατος της Ειρήνης Κοντογιώργου εξ Ελλάδος, η οποία είχε έρθει για σπουδές στη Νομική.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της νεκροτομής, που διενήργησε ο ιατροδικαστής Νικόλας Χαραλάμπους, ο θάνατος της 20χρονης επήλθε από βαρύτατη κρανιοεγκεφαλική κάκωση, συνεπεία του τροχαίου δυστυχήματος.

Έξι φορές πάνω από το όριο αλκοόλης

Ιδιαίτερη βαρύτητα στις αστυνομικές έρευνες είχε δοθεί στην κατάσταση του οδηγού κατά τον χρόνο της σύγκρουσης.

Συγκεκριμένα, ο τότε 20χρονος είχε υποβληθεί σε τελικό έλεγχο αλκοόλης, με ένδειξη 55 μg%, ενώ το επιτρεπόμενο όριο για την ηλικιακή του κατηγορία ανερχόταν στα 9 μg%.

Εναντίον του είχε εκδοθεί δικαστικό ένταλμα σύλληψης, ενώ οι ανακριτές εξέταζαν αδικήματα που αφορούσαν, μεταξύ άλλων, την πρόκληση θανάτου λόγω αλόγιστης, απερίσκεπτης και επικίνδυνης πράξης, την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλης και τη μεταφορά επιβατών πέραν του επιτρεπόμενου αριθμού.

Η 20χρονη Ειρήνη, που είχε εγκατασταθεί στην Κύπρο για τις σπουδές της, έχασε τη ζωή της μόλις λίγες ημέρες πριν από τα 21α γενέθλιά της.