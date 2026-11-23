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Τι προβλέπει το ευρωπαϊκό σχέδιο ετοιμότητας για εμβόλια, φάρμακα, διαγνωστικά τεστ και ιατρικό εξοπλισμό.

Η επόμενη υγειονομική κρίση μπορεί να προκύψει από έναν αναπνευστικό ιό, ένα ανθεκτικό μικρόβιο ή ακόμη και από την έκθεση σε επικίνδυνες χημικές ουσίες.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιχειρεί να προετοιμαστεί για διαφορετικά σενάρια, καταγράφοντας τις ανάγκες και τις ελλείψεις σε εμβόλια, φάρμακα, διαγνωστικές εξετάσεις και προστατευτικό εξοπλισμό.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε πέντε χάρτες πορείας για την ετοιμότητα της ΕΕ απέναντι σε επείγουσες καταστάσεις στον τομέα της υγείας. Στόχος είναι να εντοπιστούν έγκαιρα τα κενά και να καθοριστούν οι παρεμβάσεις που απαιτούνται, πριν προκύψει μια νέα κρίση.

Οι χάρτες πορείας καλύπτουν ολόκληρη τη διαδικασία, από την έρευνα και την ανάπτυξη νέων προϊόντων μέχρι την παραγωγή, τις προμήθειες, τη δημιουργία αποθεμάτων και τη διάθεσή τους στα κράτη μέλη.

Οι πέντε απειλές

Η Επιτροπή επέλεξε πέντε χαρακτηριστικά σενάρια, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως βάση προετοιμασίας και για άλλες απειλές με παρόμοια χαρακτηριστικά.

Η πανδημική γρίπη αποτελεί το βασικό σενάριο για τις αναπνευστικές λοιμώξεις. Ο ιός Έμπολα και άλλοι φιλοϊοί χρησιμοποιούνται ως πρότυπο για λοιμώξεις που μεταδίδονται μέσω άμεσης επαφής.

Ο δάγκειος πυρετός αντιπροσωπεύει τις λοιμώξεις που μεταδίδονται από κουνούπια, ενώ τα ανθεκτικά στις καρβαπενέμες εντεροβακτήρια αποτελούν το σενάριο αναφοράς για την αντιμετώπιση βακτηρίων με αντοχή στα αντιβιοτικά.

Η πέμπτη κατηγορία αφορά τις νευροτοξικές ουσίες, ως πρότυπο προετοιμασίας για χημικές, βιολογικές, ραδιολογικές ή πυρηνικές απειλές.

Για κάθε κατηγορία εξετάζονται τα ιατρικά αντίμετρα που ενδέχεται να απαιτηθούν και οι ενέργειες που θα μπορούσαν να βελτιώσουν τη διαθεσιμότητά τους.

«Δεν μπορούμε να περιμένουμε να γεμίσουν τα νοσοκομεία»

Η αρμόδια Ευρωπαία Επίτροπος, Χάτζα Λαμπίμπ, προειδοποίησε ότι σε μια νέα υγειονομική κρίση κάθε ημέρα θα είναι κρίσιμη.

«Δεν μπορούμε να περιμένουμε να κατακλυστούν τα νοσοκομεία από κόσμο για να ανακαλύψουμε ότι δεν διαθέτουμε εμβόλια, τεστ ή θεραπείες», ανέφερε.

Όπως εξήγησε, οι χάρτες πορείας θα βοηθήσουν την ΕΕ να προσδιορίσει τις ελλείψεις της και να δώσει στη βιομηχανία σαφέστερη κατεύθυνση για τις επενδύσεις και την αύξηση της παραγωγής.

Η πρωτοβουλία αποτελεί μέρος της ευρωπαϊκής στρατηγικής για τα ιατρικά αντίμετρα. Δεν αφορά την αντιμετώπιση κάποιας συγκεκριμένης κρίσης που βρίσκεται σε εξέλιξη, αλλά τον προγραμματισμό για μελλοντικές καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.