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Τριάντα έξι χρόνια μετά την πρώτη ταινία «Μόνος στο Σπίτι», ο Μακόλεϊ Κάλκιν (Macaulay Culkin) ετοιμάζει την επιστροφή του στον εμβληματικό ρόλο του Κέβιν ΜακΚάλιστερ (Kevin McCallister), αυτή τη φορά με μια απρόσμενη ανατροπή. Ο άλλοτε μικρός πρωταγωνιστής, που έγινε διάσημος στήνοντας παγίδες στους διαρρήκτες, σχεδιάζεται πλέον να εμφανιστεί ως πατέρας, ο οποίος ενδέχεται να βρεθεί ο ίδιος αντιμέτωπος με τις παγίδες του γιου του.

Η Disney βρίσκεται στα πρώτα στάδια ανάπτυξης μιας νέας ταινίας, βασισμένης σε ιδέα του ηθοποιού, με στόχο να αναβιώσει ένα από τα πιο επιτυχημένα χριστουγεννιάτικα κινηματογραφικά franchise.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα του Deadline, η νέα ταινία αναπτύσσεται από την 20th Century Studios, που ανήκει στη Disney, ενώ τη συγγραφή του σεναρίου και την παραγωγή έχουν αναλάβει οι Σεθ Ρόγκεν και Έβαν Γκόλντμπεργκ, μέσω της εταιρείας τους Point Grey.

Οι δύο δημιουργοί συνεργάζονται με τον Κάλκιν πάνω στη δική του ιδέα για τη συνέχεια της ιστορίας, την οποία είχε παρουσιάσει αρχικά δημόσια και στη συνέχεια σε στελέχη της Disney.

We’ve confirmed with sources that a ‘Home Alone’ sequel starring Macaulay Culkin and with Seth Rogen and Evan Goldberg writing and producing is in early works.



The duo are working with Culkin on his idea.



More details here: https://t.co/NlzBPdc4zc pic.twitter.com/ihJwVzjVoM November 20, 2026

Η ανατροπή στην υπόθεση: Ο Κέβιν πέφτει στις παγίδες του γιου του

Η νέα ιστορία αναμένεται να παρουσιάσει τον Κέβιν ΜακΚάλιστερ σε μια εντελώς διαφορετική φάση της ζωής του, καθώς δεν θα είναι πλέον το παιδί που προσπαθεί να προστατεύσει το σπίτι του από διαρρήκτες, αλλά ένας πατέρας που καλείται να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες της σχέσης με τον γιο του.

Ο ίδιος ο Κάλκιν είχε αποκαλύψει πέρυσι την ιδέα του για μια πιθανή συνέχεια, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης της περιοδείας «A Nostalgic Night With Macaulay Culkin», στο Λονγκ Μπιτς της Καλιφόρνιας.

Όπως εξήγησε, φαντάζεται τον Κέβιν ως έναν άντρα που είναι «είτε χήρος είτε διαζευγμένος» και μεγαλώνει μόνος του ένα παιδί. «Δουλεύω πάρα πολύ και δεν του δίνω αρκετή προσοχή. Το παιδί αρχίζει να θυμώνει μαζί μου και κάποια στιγμή βρίσκομαι κλειδωμένος έξω από το σπίτι», είχε περιγράψει ο ηθοποιός.

Σύμφωνα με την ιδέα του, ο γιος του Κέβιν θα αναλαμβάνει τον ρόλο που είχε ο πατέρας του στις δύο πρώτες ταινίες, στήνοντας παγίδες για να τον εμποδίσει να μπει στο σπίτι. «Ο γιος μου δεν με αφήνει να μπω μέσα. Και όσο βρίσκομαι έξω, εκείνος είναι που στήνει τις παγίδες για μένα», είχε εξηγήσει.

Η βασική διαφορά, ωστόσο, είναι ότι αυτή τη φορά οι παγίδες δεν θα αποτελούν απλώς ένα κωμικό στοιχείο, αλλά θα συνδέονται με τη συναισθηματική σχέση πατέρα και γιου. «Το σπίτι λειτουργεί κατά κάποιον τρόπο ως μεταφορά για τη σχέση μας. Είναι ένας τρόπος να προσπαθήσω να με αφήσει να μπω ξανά στην καρδιά του», είχε αναφέρει.

Ο Κάλκιν είχε επισημάνει τότε ότι αυτή ήταν η πιο ολοκληρωμένη εκδοχή της ιδέας του, χωρίς να αποκλείει το ενδεχόμενο να επιστρέψει στον ρόλο. «Αυτή είναι η πιο σύντομη παρουσίαση της ιδέας που έχω. Δεν είμαι εντελώς αρνητικός απέναντι σε μια συνέχεια, αρκεί να είναι η σωστή», είχε δηλώσει.



Η συνάντηση με την Disney και η συμμετοχή των Σεθ Ρόγκεν και Έβαν Γκόλντμπεργκ

Σύμφωνα με το Deadline, ο Μακόλεϊ Κάλκιν παρουσίασε την πρότασή του στον Ντέιβιντ Γκρίνμπαουμ, επικεφαλής του κινηματογραφικού τομέα της Disney, κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε μετά την αναζωπύρωση του ενδιαφέροντος στο Διαδίκτυο για την πιθανή επιστροφή του ηθοποιού στον ρόλο που τον καθιέρωσε. Έχοντας γίνει και ο ίδιος πατέρας, ο Κάλκιν προσέγγισε την ιστορία από μια διαφορετική οπτική, θέλοντας να παρουσιάσει πώς θα ήταν σήμερα ο Κέβιν, έχοντας μεγαλώσει και αποκτήσει τις δικές του οικογενειακές ευθύνες.

Η Disney φέρεται να προχώρησε στην ανάπτυξη του σχεδίου, με τους Σεθ Ρόγκεν και Έβαν Γκόλντμπεργκ να αναλαμβάνουν τη δημιουργική επεξεργασία της ιστορίας. Οι δύο παραγωγοί έχουν συνεργαστεί σε επιτυχημένες κωμωδίες, μεταξύ των οποίων το «Superbad», και αναμένεται να δώσουν τη δική τους προσέγγιση στο χιούμορ που χαρακτήρισε τις αρχικές ταινίες.

Προς το παρόν, η παραγωγή βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο και δεν έχουν ανακοινωθεί ημερομηνία κυκλοφορίας ή ονόματα άλλων ηθοποιών. Άγνωστο παραμένει επίσης αν ο Κρις Κολόμπους, σκηνοθέτης των δύο πρώτων ταινιών, θα συμμετάσχει στο νέο εγχείρημα.



Η επιστροφή του Κάλκιν στον κινηματογράφο

Η νέα ταινία θα σηματοδοτήσει μια σημαντική επιστροφή για τον Μακόλεϊ Κάλκιν, ο οποίος έχει επιλέξει να περιορίσει αισθητά τις κινηματογραφικές του εμφανίσεις μετά την ενηλικίωσή του. Την τελευταία δεκαετία έχει συμμετάσχει σε μόλις μία ταινία μυθοπλασίας με φυσική παρουσία ηθοποιών, το «Changeland» του 2019, σε σκηνοθεσία του Σεθ Γκριν.

Ο Κάλκιν πρωταγωνίστησε στην πρώτη ταινία «Μόνος στο Σπίτι» το 1990, η οποία εξελίχθηκε γρήγορα σε μία από τις μεγαλύτερες εμπορικές επιτυχίες στην ιστορία της κινηματογραφικής κωμωδίας. Το 1992 επέστρεψε για τη συνέχεια «Μόνος στο Σπίτι 2: Χαμένος στη Νέα Υόρκη», με τον Κρις Κολόμπους να αναλαμβάνει και πάλι τη σκηνοθεσία.

Οι δύο ταινίες συγκέντρωσαν συνολικά 836,3 εκατομμύρια δολάρια στο παγκόσμιο box office, καθιερώνοντας το franchise ως μία από τις πιο αναγνωρίσιμες κινηματογραφικές επιτυχίες της εποχής.

Ο Κάλκιν δεν επέστρεψε για την τρίτη ταινία του 1997, ούτε για τις τηλεοπτικές παραγωγές «Home Alone 4» και «Home Alone: The Holiday Heist». Η Disney επιχείρησε πιο πρόσφατα να αναβιώσει τη σειρά το 2021 με την ταινία «Home Sweet Home Alone», η οποία κυκλοφόρησε απευθείας στο Disney+.

Η συγκεκριμένη παραγωγή παρουσίασε μια εντελώς νέα ομάδα χαρακτήρων, με μοναδική σύνδεση με τις δύο πρώτες ταινίες την επιστροφή του Ντέβιν Ράτρεϊ στον ρόλο του Μπαζ, του μεγαλύτερου αδελφού του Κέβιν.

Οι εμφανίσεις του Κέβιν σε διαφημίσεις

Παρότι, ο ΜακόλεϊΚάλκιν δεν έχει πρωταγωνιστήσει σε νέα ταινία «Μόνος στο Σπίτι» από το 1992, έχει επιστρέψει αρκετές φορές στον ρόλο του Κέβιν ΜακΚάλιστερ για διαφημιστικούς σκοπούς.

Το 2018 υποδύθηκε ξανά τον ενήλικο Κέβιν σε διαφήμιση του Google Assistant, αναπαριστώντας χαρακτηριστικές σκηνές από την πρώτη ταινία. Το 2025 συμμετείχε σε αντίστοιχη καμπάνια της εταιρείας Home Instead, με τίτλο «Home But Not Alone», η οποία αξιοποιούσε τη νοσταλγία γύρω από τον διάσημο κινηματογραφικό χαρακτήρα.

Πριν από μόλις λίγες μέρες, ο ηθοποιός εμφανίστηκε για ακόμη μία φορά ως Κέβιν σε διαφήμιση των McDonald’s. Οι συγκεκριμένες εμφανίσεις είχαν διατηρήσει ζωντανό το ενδιαφέρον του κοινού για την πιθανότητα μιας ολοκληρωμένης κινηματογραφικής επιστροφής του.

Το «Μόνος στο Σπίτι» παραμένει χριστουγεννιάτικη επιτυχία

Τριάντα έξι χρόνια μετά την κυκλοφορία της πρώτης ταινίας, το «Μόνος στο Σπίτι» εξακολουθεί να προσελκύει εκατομμύρια θεατές, ιδιαίτερα κατά την περίοδο των Χριστουγέννων.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Nielsen, η ταινία επέστρεψε αυτή την εβδομάδα στη δεκάδα των δημοφιλέστερων κινηματογραφικών παραγωγών στις πλατφόρμες streaming. Συγκεκριμένα, κατέλαβε την ένατη θέση, με 177 εκατομμύρια λεπτά προβολής στο Disney+.

Η νέα ταινία, εφόσον προχωρήσει στην παραγωγή, θα αποτελέσει την πρώτη κινηματογραφική επιστροφή του Μακόλεϊ Κάλκιν ως Κέβιν ΜακΚάλιστερ έπειτα από 34 χρόνια, με την ιστορία να περνά πλέον από τις παιδικές περιπέτειες στις σχέσεις ανάμεσα σε έναν πατέρα και τον γιο του.

protothema.gr