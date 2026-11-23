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Επανέρχεται στη θέση του CEO της NVIDIA o Τζένσεν Χουάνγκ εννέα μέρες μετά την αποχώρησή του. Την απόφαση έλαβε το ΔΣ του τεχνολογικού κολοσσού.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Nvidia στις 23 Νοεμβρίου, η απόφαση ισχύει άμεσα και αφορά τόσο τη θέση του προέδρου και CEO όσο και την επανένταξή του στο διοικητικό συμβούλιο. Η γνωστοποίηση της είδησης έφερε άνοδο κατά 30% στη μετοχή της εταιρείας.

Η διοίκηση της εταιρείας αναφέρει ότι προηγήθηκε σειρά συζητήσεων και συναντήσεων με τον Χουάνγκ, κατά τις οποίες αξιολογήθηκαν η ειλικρίνειά του και η ικανότητά του να ηγηθεί της Nvidia. Στη διαδικασία λήψης της απόφασης υπήρξε επίσης ενημέρωση και συνδρομή από ανώτατα στελέχη της αμερικανικής κυβέρνησης.

Το διοικητικό συμβούλιο κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η επιστροφή του δεν συνιστά κίνδυνο για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ.

NVIDIA Board reinstates Jensen Huang as President, CEO and Board Director.



Read the release: https://t.co/x4bnjiSVil November 23, 2026

Αναλυτικά η ανακοίνωση της NVIDIA

«Η NVIDIA (NASDAQ: NVDA) ανακοίνωσε σήμερα ότι, με άμεση ισχύ, ο Τζένσεν Χουάνγκ (Jensen Huang) επανέρχεται στα καθήκοντά του ως Πρόεδρος, Διευθύνων Σύμβουλος (CEO) και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο ψήφισε ομόφωνα υπέρ της επαναφοράς του κ. Χουάνγκ έπειτα από μια σειρά συζητήσεων και συναντήσεων μαζί του, κατά τις οποίες το Συμβούλιο έμεινε ικανοποιημένο ως προς την ειλικρίνεια και την ικανότητά του να ηγηθεί της NVIDIA. Κατά τη διαδικασία λήψης της απόφασής του, το Διοικητικό Συμβούλιο έλαβε ενημέρωση από ανώτατα κλιμάκια της κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών και, βάσει αυτής, είναι πεπεισμένο ότι η επαναφορά του κ. Χουάνγκ δεν εγκυμονεί κανέναν κίνδυνο για την εθνική ασφάλεια.

«Το Διοικητικό Συμβούλιο πιστεύει ότι ο Τζένσεν είναι το κατάλληλο πρόσωπο για να ηγηθεί της NVIDIA και ότι η επαναφορά του εξυπηρετεί τα βέλτιστα συμφέροντα των μετόχων, των εργαζομένων, των συνεργατών και των πελατών μας», δήλωσε ο Χάρβεϊ Κ. Τζόουνς (Harvey C. Jones), Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.

«Έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στον Τζένσεν και ανυπομονούμε να συνεργαστούμε μαζί του καθώς αναλαμβάνει εκ νέου την ηγεσία της Εταιρείας. Είμαστε ευγνώμονες στην Κολέτ Κρες (Colette Kress) για την εξαιρετική της προσφορά ως προσωρινή Διευθύνουσα Σύμβουλος, επιπλέον των συνεχών καθηκόντων της ως Οικονομική Διευθύντρια (CFO) της NVIDIA». Ο Χάρβεϊ Τζόουνς θα παραμείνει Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.

«Είναι τιμή μου να επιστρέφω στη NVIDIA και να ηγούμαι μιας από τις σημαντικότερες εταιρείες τεχνολογίας στον κόσμο στην αυγή μιας νέας βιομηχανικής επανάστασης», δήλωσε ο Τζένσεν Χουάνγκ. «Αναλαμβάνω αυτή την ευθύνη με τη μέγιστη ταπεινότητα και ανανεωμένη αφοσίωση. Θέλω να ευχαριστήσω το Διοικητικό Συμβούλιο της NVIDIA για την εμπιστοσύνη και την ενδελεχή εξέταση καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας. Είμαι ιδιαίτερα ευγνώμων στον Χάρβεϊ Τζόουνς για την ηγεσία του ως Πρόεδρος, καθώς και στην Κολέτ Κρες και στα ανώτατα στελέχη μας που καθοδήγησαν τη NVIDIA κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. Επίσης, ευχαριστώ βαθύτατα τους εργαζομένους μας, τους μετόχους, τους ηγέτες του κλάδου και τους συνεργάτες μας σε όλο τον κόσμο για την εξαιρετική τους υποστήριξη. Πάνω απ’ όλα, είμαι ευγνώμων για την αγάπη και τη στήριξη της οικογένειάς μου. Ανυπομονώ να επιστρέψω στη δουλειά».

Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, υπό το φως πρόσφατων δημοσιευμάτων ότι ο κ. Χουάνγκ αποτέλεσε στόχο επιχείρησης ξένων μυστικών υπηρεσιών, το Διοικητικό Συμβούλιο συγκρότησε επιτροπή αποτελούμενη αποκλειστικά από ανεξάρτητα μέλη του Δ.Σ. για τη διερεύνηση του θέματος, η οποία προσέλαβε ανεξάρτητο νομικό σύμβουλο για να τη συνδράμει στην έρευνα. Το Διοικητικό Συμβούλιο επανέλαβε ότι η έρευνα της επιτροπής θα συνεχιστεί μέχρι την ολοκλήρωσή της. Ο κ. Χουάνγκ στηρίζει πλήρως την έρευνα και δεσμεύεται να συνεργαστεί με αυτήν.

Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο συγκρότησε πρόσφατα μια Επιτροπή Εθνικής Ασφάλειας και Ελέγχου Εξαγωγών, αποτελούμενη αποκλειστικά από ανεξάρτητα μέλη του Δ.Σ., για την εποπτεία της εμπορικής συμμόρφωσης και των κινδύνων εθνικής ασφάλειας. Η επιτροπή προχωρά στην πρόσληψη νομικού συμβούλου με εμπειρία σε θέματα εθνικής ασφάλειας, ο οποίος με τη σειρά του θα προσλάβει εξειδικευμένους συμβούλους στον τομέα αυτό. Η NVIDIA ξεκινά διαδικασία αναζήτησης για την πλήρωση μιας νέας θέσης, του Επικεφαλής Κανονιστικής Συμμόρφωσης (Chief Compliance Officer), ο οποίος θα επιβλέπει τη συμμόρφωση σε ολόκληρη τη NVIDIA και θα αναφέρεται στην Επιτροπή Υποψηφιοτήτων και Εταιρικής Διακυβέρνησης. Η NVIDIA θα συνεχίσει να συνεργάζεται με τις εν εξελίξει κυβερνητικές έρευνες και ερωτήματα».

Θυμίζουμε ότι ο συνιδρυτής της Nvidia είχε παραιτηθεί στις 11 Νοεμβρίου, μετά από τις αποκαλύψεις για την προσωπική συμπεριφορά που, σύμφωνα με την εταιρεία, δεν συνάδει με τον κώδικα δεοντολογίας και τα πρότυπα λειτουργίας της. Η παραίτησή του έγινε δεκτή ομόφωνα από το διοικητικό συμβούλιο, το οποίο είχε αρχικά αποκλείσει το ενδεχόμενο επαναφοράς του.

Στο επίκεντρο της παραίτησης του βρέθηκαν δημοσιεύματα για εξωσυζυγικές σχέσεις του Χουάνγκ, μεταξύ άλλων με την Άλις Χουάνγκ, επιχειρηματία που φέρεται να είχε διασυνδέσεις με την κινεζική υπηρεσία πληροφοριών. Οι σχετικές αναφορές προκάλεσαν ερωτήματα για ενδεχόμενους κινδύνους ασφαλείας και για την πρόσβαση της Κίνας σε προηγμένη τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης.