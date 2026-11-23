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Στην κατώτερη εισοδηματική τάξη βρίσκεται το 28,3% του πληθυσμού της Κύπρου, ποσοστό που αντιστοιχεί σε 276.585 άτομα, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της Έρευνας Εισοδήματος και Συνθηκών Διαβίωσης των Νοικοκυριών για το 2025, τα οποία δημοσιοποίησε τη Δευτέρα (23/11) η Στατιστική Υπηρεσία. Ακόμη πιο ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι 145.506 άτομα βρίσκονται κάτω από το χρηματικό όριο κινδύνου φτώχειας, ενώ περισσότερα από ένα στα τέσσερα νοικοκυριά της κατώτερης εισοδηματικής τάξης καθυστερούν την αποπληρωμή ενοικίου ή στεγαστικού δανείου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, στην κατώτερη εισοδηματική τάξη κατατάσσονται όσοι έχουν ισοδύναμο διαθέσιμο εισόδημα έως €16.550 ετησίως.

Από αυτούς, 145.506 άτομα, που αντιστοιχούν στο 14,5% του πληθυσμού, διαθέτουν ισοδύναμο εισόδημα έως €13.240, ποσό που αποτελεί το χρηματικό όριο κινδύνου φτώχειας.

Η έρευνα καταγράφει παράλληλα μικρή αύξηση του ποσοστού των πολιτών που ανήκουν στην κατώτερη εισοδηματική τάξη, καθώς το 2024 ανερχόταν στο 27,8%, έναντι 28,3% το 2025.

Στη μεσαία τάξη το 64,2% του πληθυσμού

Η μεσαία εισοδηματική τάξη συγκεντρώνει το 64,2% του πληθυσμού, με τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας να καταγράφουν τρεις επιμέρους κατηγορίες, ανάλογα με το ύψος του ισοδύναμου διαθέσιμου εισοδήματος.

Συγκεκριμένα, στην κατώτερη μεσαία τάξη ανήκουν 211.870 άτομα, ποσοστό 21,7% του πληθυσμού, με ετήσιο εισόδημα μεταξύ €16.551 και €22.066.

Στη μέση μεσαία τάξη κατατάσσονται 302.193 άτομα, που αντιστοιχούν στο 30,9% του πληθυσμού, με εισόδημα από €22.067 έως €33.099.

Η ανώτερη μεσαία τάξη περιλαμβάνει 113.723 άτομα, δηλαδή το 11,6% του πληθυσμού, με εισόδημα μεταξύ €33.100 και €44.132.

Σύμφωνα με την έρευνα, το διάμεσο ισοδύναμο διαθέσιμο εισόδημα στην Κύπρο ανέρχεται σε €22.066.

Στην ανώτερη εισοδηματική τάξη κατατάσσονται όσοι διαθέτουν εισόδημα άνω των €44.133, δηλαδή περισσότερο από το 200% του διάμεσου εισοδήματος.

Η συγκεκριμένη κατηγορία περιλαμβάνει 72.819 άτομα και αντιπροσωπεύει το 7,5% του πληθυσμού.

Σε σύγκριση με το 2024, το ποσοστό της μεσαίας τάξης υποχώρησε από 64,6% σε 64,2%, ενώ η ανώτερη τάξη περιορίστηκε οριακά από 7,6% σε 7,5%.

Εργαζόμενοι και συνταξιούχοι στην κατώτερη τάξη

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η κατανομή των εισοδηματικών τάξεων με βάση την οικονομική δραστηριότητα των πολιτών.

Στην κατώτερη εισοδηματική τάξη, το 37% είναι εργαζόμενοι και το 36,3% συνταξιούχοι, ενώ οι άνεργοι αντιπροσωπεύουν το 5,9%.

Το υπόλοιπο 20,8% αποτελείται από άλλα μη οικονομικά ενεργά άτομα.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι η κατώτερη εισοδηματική τάξη δεν περιορίζεται στους ανέργους, αλλά περιλαμβάνει σημαντικό αριθμό εργαζομένων και συνταξιούχων.

Διαφορετική είναι η εικόνα στη μεσαία τάξη, όπου το 69,5% είναι εργαζόμενοι, το 14,2% συνταξιούχοι, το 2,4% άνεργοι και το 14% άλλα μη οικονομικά ενεργά άτομα.

Στην ανώτερη τάξη, το ποσοστό των εργαζομένων ανέρχεται στο 71,3%, ενώ οι συνταξιούχοι αντιπροσωπεύουν το 15,1%.

Οι άνεργοι αποτελούν μόλις το 1% της συγκεκριμένης εισοδηματικής κατηγορίας και τα υπόλοιπα μη οικονομικά ενεργά άτομα το 12,6%.

Πόσα νοικοκυριά έχουν εξαρτώμενα παιδιά

Η έρευνα εξετάζει επίσης τη σύνθεση των νοικοκυριών ανά εισοδηματική τάξη, με έμφαση στην παρουσία εξαρτώμενων παιδιών.

Στην κατώτερη εισοδηματική τάξη, το 55,5% των νοικοκυριών δεν έχει εξαρτώμενα παιδιά.

Το 11,5% έχει ένα παιδί, το 16,9% δύο παιδιά και το 16,1% τρία ή περισσότερα εξαρτώμενα παιδιά.

Στη μεσαία εισοδηματική τάξη, το 47% των νοικοκυριών δεν έχει εξαρτώμενα παιδιά, το 21,6% έχει ένα και το 23,7% έχει δύο παιδιά.

Στην ανώτερη τάξη, το 51,9% των νοικοκυριών δεν έχει εξαρτώμενα παιδιά, το 22% έχει ένα παιδί, το 19,5% έχει δύο και το 6,6% έχει τρία ή περισσότερα.

Ένα στα τέσσερα νοικοκυριά με χαμηλό εισόδημα καθυστερεί ενοίκιο ή δόση

Σημαντικές διαφορές μεταξύ των εισοδηματικών τάξεων καταγράφονται και ως προς τη δυνατότητα των νοικοκυριών να ανταποκρίνονται στις στεγαστικές τους υποχρεώσεις.

Σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία, το 27,4% των νοικοκυριών της κατώτερης εισοδηματικής τάξης καθυστερεί την αποπληρωμή ενοικίου ή δόσης στεγαστικού δανείου για την κύρια κατοικία του.

Παρότι το ποσοστό παραμένει υψηλό, παρουσιάζει βελτίωση σε σχέση με το 2023, όταν είχε διαμορφωθεί στο 32,9%.

Στη μεσαία εισοδηματική τάξη, το αντίστοιχο ποσοστό ανέρχεται στο 8,2%, έναντι 8,7% το 2023.

Αντίθετα, στην ανώτερη εισοδηματική τάξη καταγράφεται αύξηση των καθυστερήσεων.

Συγκεκριμένα, το ποσοστό των νοικοκυριών της ανώτερης τάξης που καθυστερούν ενοίκιο ή στεγαστική δόση αυξήθηκε από 1,7% το 2023 σε 4,5% το 2025.

Συνολικά, τα αποτελέσματα της έρευνας αναδεικνύουν τις εισοδηματικές διαφοροποιήσεις στον πληθυσμό της Κύπρου, με σχεδόν τρεις στους δέκα πολίτες να κατατάσσονται στην κατώτερη εισοδηματική τάξη και τις δυσκολίες κάλυψης των στεγαστικών υποχρεώσεων να παραμένουν εντονότερες στα νοικοκυριά με χαμηλότερα εισοδήματα.