Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Στα χαρτιά, η εικόνα δείχνει βελτίωση. Σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία το μέσο ετήσιο καθαρό διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών αυξήθηκε από €40.834 σε €44.089, μεταξύ των ερευνών του 2024 και του 2025. Ωραία νέα. Μόνο που οι μέσοι όροι, όπως ξέρουμε, δεν λένε όλη την ιστορία.

Ήρθε και η Eurostat να μας θυμίσει την άλλη όψη του νομίσματος. Ο συντελεστής Gini, που μετρά πόσο άνισα κατανέμονται τα εισοδήματα, αυξήθηκε στην Κύπρο από 30,1 σε 31,2 το 2025. Όσο ψηλότερος ο δείκτης, τόσο μεγαλύτερη η ανισότητα. Και την ώρα που ο ευρωπαϊκός μέσος όρος υποχώρησε στο 29,2, εμείς πήραμε την ανηφόρα.

Το ακόμη πιο ανησυχητικό, όμως, εντοπίζεται στα στοιχεία για τους ηλικιωμένους. Ο κίνδυνος φτώχειας στους άνω των 65 ετών αυξήθηκε από 31,1% σε 33,2%. Δηλαδή, ένας στους τρεις ηλικιωμένους βρίσκεται αντιμέτωπος με τον κίνδυνο φτώχειας, ενώ στις ηλικίες 18–64 το αντίστοιχο ποσοστό μειώθηκε.

Δεν γνωρίζουμε ακόμη τι ακριβώς προκάλεσε τη διεύρυνση της εισοδηματικής ψαλίδας. Γνωρίζουμε, όμως, ότι η αύξηση του μέσου εισοδήματος δεν συνοδεύτηκε από μείωση των ανισοτήτων. Κι αυτό λέει πολλά για τη διαφορά ανάμεσα στην ευημερία των αριθμών και στην ευημερία των ανθρώπων.

Πετρ-Α