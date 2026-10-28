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Οι πέντε Κύπριοι Ευρωβουλευτές συμφωνούν ότι πρέπει να προστατευθούν τα ευρωπαϊκά κονδύλια για τη γεωργία και τη συνοχή. Ως εδώ, όλα καλά. Όταν, όμως, η συζήτηση φτάνει στις νέες προτεραιότητες της Ευρώπης, οι δρόμοι τους χωρίζουν.

Ο Γιώργος Γεωργίου βλέπει τη στρατιωτικοποίηση να απειλεί την κοινωνική πολιτική. Ο Κώστας Μαυρίδης θεωρεί την ισχυρότερη άμυνα αναγκαία για τη στρατηγική αυτονομία. Οι Λουκάς Φουρλάς και Μιχάλης Χατζηπαντέλας επιδιώκουν ενίσχυση παραδοσιακών και νέων πολιτικών, ενώ ο Γεάδης Γεάδη απορρίπτει πρόσθετους φόρους και περιορισμό των εθνικών αρμοδιοτήτων.

Θεμιτές οι διαφορετικές πολιτικές προσεγγίσεις. Μόνο που η διαπραγμάτευση για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό δεν είναι άσκηση ιδεολογίας. Είναι σκληρή σύγκρουση συμφερόντων. Από τη μια οι «Φειδωλοί», από την άλλη οι «Φίλοι της Συνοχής», στους οποίους ανήκει η Κύπρος.

Μπορούν, λοιπόν, οι διαφορετικές πολιτικές ομάδες στις οποίες συμμετέχουν οι Ευρωβουλευτές μας να αποτελέσουν πέντε διαύλους προώθησης των κυπριακών διεκδικήσεων ή οι μεταξύ τους διαφωνίες θα αποδειχθούν τροχοπέδη;

Γιατί άλλο πράγμα η πολιτική πολυφωνία κι άλλο να φτάσει η ώρα των αποφάσεων και ο καθένας να τραβά το δικό του σχοινί.

Πετρ-Α