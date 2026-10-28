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Υπό οκταήμερη κράτηση τέθηκαν, τρεις Σουδανοί και ένας Σύρος, οι οποίοι φέρονται να είναι μέλη κυκλώματος διακίνησης μεταναστών. Πρόκειται για τέσσερις αιτητές ασύλου, των οποίων οι αιτήσεις βρίσκονται υπό εξέταση.

Οι τέσσερις ύποπτοι περιλαμβάνονται στα επτά πρόσωπα (έξι Σουδανούς και έναν Σύρο) που εντοπίστηκαν το πρωί της 27ης Οκτωβρίου, όταν επιχείρησαν να περάσουν παράνομα από τη γραμμή κατάπαυσης του πυρός στις ελεύθερες περιοχές, στη Λευκωσία. Η Αστυνομία είχε λάβει πληροφορίες από διάφορες πηγές για την παράνομη διέλευσή τους, ενώ από τις εξετάσεις εξασφαλίστηκε μαρτυρία για τη φερόμενη εμπλοκή των τεσσάρων σε κύκλωμα διακίνησης μεταναστών.

Τα γεγονότα

Σύμφωνα με την αστυνομική ενημέρωση, γύρω στις 6.20 το πρωί της 27ης Οκτωβρίου, μέλος της Αστυνομίας, το οποίο βρισκόταν σε υπηρεσία, αντιλήφθηκε την παρουσία προσώπων που κρίθηκαν ύποπτα και κάλεσε στο σημείο μέλη της ΥΑΜ και της ΑΔΕ Λευκωσίας. Κατά την άφιξη τους, εντόπισαν συνολικά επτά πρόσωπα, τα οποία είχαν εισέλθει παράνομα στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας στις κατεχόμενες περιοχές και στη συνέχεια επιχείρησαν να εισέλθουν στις ελεύθερες περιοχές μέσω της Πράσινης Γραμμής.

Από τις εξετάσεις που ακολούθησαν διαπιστώθηκε ότι τέσσερα από τα επτά πρόσωπα, ο Σύρος και τρεις από τους Σουδανούς, βρίσκονται στην Κύπρο ως αιτητές ασύλου. Παράλληλα, εξασφαλίστηκε μαρτυρία σύμφωνα με την οποία φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση παράνομης διακίνησης μεταναστών.

Οι τέσσερις συνελήφθησαν δυνάμει δικαστικών ενταλμάτων για διευκόλυνση των ανακρίσεων σχετικά με διερευνώμενη υπόθεση υποβοήθησης της παράνομης εισόδου, διέλευσης και παραμονής προσώπων στο έδαφος της Δημοκρατίας.

Τα υπόλοιπα τρία πρόσωπα μεταφέρθηκαν στο ΚΕΠΥ «Πουρνάρα».