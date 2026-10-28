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Σαν τον μάγο της φυλής, με φανταχτερά μαντζούνια και μαγικά φίλτρα, εμφανίζεται τις τελευταίες μέρες ο Αβέρωφ Νεοφύτου. Κάθε εμφάνιση και μια τελετή, κάθε διαδικασία και μια υπερπαραγωγή. Το μόνο που λείπει είναι ο καπνός. Προς το παρόν.

Ακόμη και μια απλή διαδικασία τη μετέτρεψε σε θέαμα για να θαυμάσουν οι Κύπριοι ιθαγενείς. Διότι η υποψηφιότητα κατατίθεται μία φορά, αλλά το μεγαλείο της πρέπει να απαθανατιστεί από όλες τις γωνίες. Μικρή λεπτομέρεια, το μικρόφωνο πάντα στο σακάκι.

Προχθές στοίβαξε τρεις χιλιάδες Α4 σε πέντε κιβώτια. Γιατί, στο κάτω κάτω, το μέγεθος μετράει. Κι αν οι υπογραφές χωρούσαν σε λιγότερα, τι ακριβώς θα μετρούσαμε; Είχε και προσωπικό βοηθό. Διότι ο μάγος κάνει τα μαγικά, τα κιβώτια τα κουβαλούν άλλοι.

Α.Π.