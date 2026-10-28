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Ομολογούμε ότι από τα πανηγύρια στον ΔΗΣΥ, περισσότερη εντύπωση μας έκαναν οι ακόλουθοι των υποψηφίων, παρά οι ίδιοι οι υποψήφιοι που έραψαν κοστούμια, κουβάλησαν τις καημένες τις γυναίκες τους και πήγαν στην Πινδάρου για δεκαπέντε λεπτά δημοσιότητας.

Αυτά τα δεκαπέντε λεπτά είχαν στο μυαλό τους και οι φανατικοί που πόζαραν για να στηρίξουν τον υποψήφιό τους, επιβεβαιώνοντας ότι τα ήθη της πολιτικής και η αντίληψη για τη συμμετοχή της κοινωνίας, παραμένουν στον πάτο μιας πραγματικότητας που πάντα ξεπερνά τη μικρή Κύπρο.

Έτσι, τα παιδιά που ‘ναι στο κόμμα, συγκρούονται πλέον και για υποψήφιους ή ποιος είναι περισσότερο συναγερμικός, σε μια μελωδία της παρακμής που βασανίζει τον τόπο και τις σελίδες των εφημερίδων. Αντί να τους αμφισβητήσουν και να τους υποδείξουν ότι η κόντρα τους δεν έχει να προσφέρει τίποτε στην κοινωνία, παρά έναν υποψήφιο μετά από ένα μήνα, έβαλαν τα γιορτινά τους και σπρώχνουν για να μπουν στο κάδρο της προεκλογικής φωτογραφίας.

Εικόνες μιας παρακμής, σε ζωντανή σύνδεση με πρωταγωνιστές τους υποψήφιους για να είναι υποψήφιοι και κομπάρσους τα παιδιά του κομματικού σωλήνα.

ΑΛ.ΜΙΧ.