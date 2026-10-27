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Αβέρωφ Νεοφύτου και Γιώργος Παμπορίδης συμφώνησαν χθες σε κάτι πολύ σημαντικό. Όποιος και να είναι ο νικητής των εσωκομματικών εκλογών, δεσμεύτηκαν την επόμενη μέρα να στοιχηθούν ο ένας πίσω από τον άλλο με στόχο την αλλαγή της διακυβέρνησης του τόπου.

Στα λόγια καλά το πάνε μέχρι στιγμής, για να δούμε όμως και τις πράξεις. Είναι γνωστό πως οι δύο τους δεν είναι οι καλύτεροι φίλοι και διαφωνούν σε σημαντικά ζητήματα. Επιπρόσθετα, κανένας από τους δύο δεν φημίζεται για την μετριοπάθεια του. Αμφότεροι υπερασπίζονται την άποψη τους με σθένος και έχουν την ικανότητα να τραβούν τα βλέμματα με μια τους ατάκα.

Με τα πιο πάνω δεδομένα, η λογική λέει πως έχουμε μια έντονη προεκλογική περίοδο μπροστά μας μέχρι τις 28 του Οκτώβρη. Στο κόμμα πολλοί ανησυχούν για το ενδεχόμενο να ανοίξουν νέες μεγάλες πληγές από αυτή τη διαδικασία. Γι’ αυτό αν οι υποψήφιοι το λένε και το εννοούν πως ο μεγάλος στόχος είναι σε κάθε περίπτωση η αλλαγή της διακυβέρνησης, καλό θα ήταν να αναλογιστούν το κόστος της όποιας πράξης τους τον επόμενο μήνα.

ΕΜ