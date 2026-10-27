Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Nέα ένταση, ρίχνοντας το κόμμα πιο βαθιά στην εσωστρέφεια των τελευταίων μηνών, πυροδότησε η σημερινή επιστολή-βόμβα του Χάρη Γεωργιάδη, στην οποία ξεκαθαρίζει ότι δεν θα στηρίξει τον Αβέρωφ Νεοφύτου αν αυτός επιλεγεί για το χρίσμα του ΔΗΣΥ.

Μετά τον αντιπρόεδρο Γιάννη Καρούσο, και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος, Δημήτρης Δημητρίου, εξέφρασε τη διαφωνία του με τη στάση του πρώην αναπληρωτή προέδρου του ΔΗΣΥ.

Μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Μέρα Μεσημέρι», ανέφερε ότι δεν ανέμενε τέτοια ανακοίνωση από τον Χάρη Γεωργιάδη. «Είναι ένας άνθρωπος που διαχρονικά εκφράζει τη θέση του. Δεν συμφωνώ με την τακτική αυτή και δεν θεωρώ ότι βοηθά το κλίμα που θέλουμε να δημιουργηθεί». Ωστόσο, υπογράμμισε ότι «το να βάζουμε τα ζητήματα κάτω από το χαλί είναι ο λόγος που φτάσαμε ως παράταξη σε αυτό το σημείο».

Συμπλήρωσε ότι ο ΔΗΣΥ βρίσκεται ενώπιον μιας νέας διαδικασίας και ότι σε ένα μήνα θα έχει εκλογές. «Η απόφαση των μελών πρέπει να γίνει σεβαστή», είπε.

Τόνισε ότι δεν θεωρεί σωστό να προαποκλείουν έναν υποψήφιο ο οποίος θα επιλεγεί από τα μέλη. «Σέβομαι τη θέση του κ. Γεωργιάδη, όμως η δική μου πρόθεση παραμένει η ίδια. Τα στελέχη δεν πρέπει να τοποθετούνται δημόσια για την επιλογή τους». Εξήγησε ότι πρέπει να σκεφτούν την επόμενη μέρα και τη συνοχή του κόμματος.

Ακόμη, ανέφερε ότι ο κ. Γεωργιάδης, στην ανακοίνωσή του, έθεσε και άλλα ζητήματα ουσίας. «Αναφέρθηκε στις θέσεις του υποψηφίου που θα επιλεγεί και κατά πόσο συνάδουν με τις θέσεις του κόμματος. Θεωρώ ότι οι θέσεις του κόμματος πρέπει να γίνουν σεβαστές από όλους και ειδικότερα από τον υποψήφιο της παράταξης».

«Δεν θεωρώ ότι ο πολιτικός εκβιασμός ήταν ο λόγος της απόσυρσής της»

Μιλώντας για τα περί πολιτικού εκβιασμού, ανέφερε ότι «όσα έγιναν ήταν υπό το φως της μέρας και όχι πίσω από κλειστές πόρτες, ούτε στο σκότος. Δεν ξέρω αν αυτή ήταν η πρόθεσή τους», είπε.

Πρόσθεσε ότι η πρωταγωνίστρια, που είναι η πρόεδρος Αννίτα Δημητρίου, ισχυρίζεται ότι έλαβε μόνη της την απόφαση να αποσυρθεί από τη διαδικασία. «Δεν θεωρώ ότι ο πολιτικός εκβιασμός ήταν ο λόγος της απόσυρσής της».

Επιπλέον, ανέφερε ότι τα μέλη του κόμματος μπορούν να κρίνουν και να καταλάβουν τι συνέβη εκείνες τις μέρες και να αποφασίσουν ποιον επιθυμούν να είναι υποψήφιος της παράταξης. «Θέλουμε να είναι ο επόμενος Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Κατεβαίνουμε για να κερδίσουμε τις εκλογές».

Κέττηρος: Ο Κώστα δεν διαγράφηκε από το ΑΚΕΛ – Μπορούν να κάνουν μια κουβέντα

Στην εκπομπή φιλοξενήθηκε και ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Νίκος Κέττηρος, ο οποίος κλήθηκε να τοποθετηθεί για την ποινή που επιβλήθηκε στον τέως βουλευτή του κόμματος Κώστα Κώστα.

Όπως ανέφερε, δεν πρόκειται για διαγραφή αλλά για αποβολή επ’ αόριστον. «Του δίνεται μια ευκαιρία και πρέπει να ξέρετε ότι δεν έχει ληφθεί απόφαση από την Κεντρική Επιτροπή, αλλά από την επαρχιακή της Λεμεσού».

Συμπλήρωσε ότι τα κριτήρια που οδήγησαν σε αυτή την απόφαση αφορούν την αντικομματική συμπεριφορά. «Είναι πολύ λυπηρό όποτε λαμβάνεται ανάλογη απόφαση για οποιοδήποτε μέλος του κόμματος. Δεν λαμβάνεται με ελαφρά την καρδία μια τέτοια απόφαση που αφορά έναν τέως βουλευτή με τρεις θητείες».

Ακόμη, ανέφερε ότι δεν είναι προς όφελος ούτε του αγαπητού Κώστα ούτε του κόμματος να συνεχιστεί αυτή η συζήτηση. «Μπορούν να κάνουν μια κουβέντα και ο κ. Κώστα δεν έχει διαγραφεί από το ΑΚΕΛ», είπε.