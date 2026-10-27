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Ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας καταχωρήθηκε υπόθεση εναντίον της 42χρονης αστυνομικού, η οποία συνελήφθη χθες το απόγευμα για υπόθεση ναρκωτικών. Η αστυνομικός, η οποία αντιμετωπίζει κατηγορίες παράνομης κατοχής και χρήσης ναρκωτικών, αφέθηκε ελεύθερη με προσωπική εγγύηση ύψους €3.000.

Η υπόθεση, ενώπιον του Δικαστηρίου, ορίστηκε για ακρόαση την 1η Δεκεμβρίου, ενώ η 42χρονη, η οποία υπηρετούσε σε αστυνομικό σταθμό, τέθηκε σε διαθεσιμότητα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Φ», η περίπτωση της αστυνομικού είχε προβληματίσει τα μέλη του Σώματος. Μετά από πληροφορίες, μέλη της ΔΑΟΕ – ΥΚΑΝ γύρω στις 3 το απόγευμα χθες, όπου κατά την έρευνα που ακολούθησε εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν κάνναβη μεικτού βάρους 3,4 γραμμαρίων, τέσσερα χειροποίητα τσιγάρα που περιείχαν κάνναβη και δύο μισοκαπνισμένα χειροποίητα τσιγάρα, τα οποία επίσης περιείχαν κάνναβη.

Βάσει πληροφοριών, η 42χρονη συνεργάστηκε με τα μέλη της Αστυνομίας παραδίδοντας η ίδια τις ναρκωτικές ουσίες, που φέρεται να είχε στην κατοχή της.

Σε ανακοίνωσή της Αστυνομίας για την υπόθεση, η ηγεσία επανέλαβε ότι επιδεικνύει μηδενική ανοχή σε συμπεριφορές ή ενέργειες μελών της που αντίκεινται στη νομοθεσία, στους κανονισμούς και στις αρχές του Σώματος.

Τόνισε, παράλληλα, ότι όλες οι υποθέσεις διερευνώνται με πλήρη διαφάνεια και αντιμετωπίζονται χωρίς διάκριση ή εξαίρεση.