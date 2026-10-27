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Σοβαρές ζημιές προκλήθηκαν σε αεροσκάφος Airbus A320 της Yemenia Airways, το οποίο έπεσε σε ισχυρή χαλαζόπτωση ενώ εκτελούσε πτήση από την Υεμένη με προορισμό την Ιορδανία.
Το περιστατικό σημειώθηκε τη Δευτέρα (26/10), ενώ το αεροσκάφος εκτελούσε δρομολόγιο από το Διεθνές Αεροδρόμιο του Άντεν προς το Διεθνές Αεροδρόμιο Queen Alia, στο Αμμάν.
Όπως φαίνεται στις εικόνες, το παρμπρίζ του πιλοτηρίου υπέστη σημαντικές ζημιές από την πρόσκρουση του χαλαζιού, ενώ εμφανείς είναι οι φθορές και στη μύτη του Airbus A320.
Παρά τη σοβαρότητα του περιστατικού, δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς μεταξύ των επιβατών ή των μελών του πληρώματος.