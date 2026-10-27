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Σοβαρές ζημιές προκλήθηκαν σε αεροσκάφος Airbus A320 της Yemenia Airways, το οποίο έπεσε σε ισχυρή χαλαζόπτωση ενώ εκτελούσε πτήση από την Υεμένη με προορισμό την Ιορδανία.

Το περιστατικό σημειώθηκε τη Δευτέρα (26/10), ενώ το αεροσκάφος εκτελούσε δρομολόγιο από το Διεθνές Αεροδρόμιο του Άντεν προς το Διεθνές Αεροδρόμιο Queen Alia, στο Αμμάν.

Όπως φαίνεται στις εικόνες, το παρμπρίζ του πιλοτηρίου υπέστη σημαντικές ζημιές από την πρόσκρουση του χαλαζιού, ενώ εμφανείς είναι οι φθορές και στη μύτη του Airbus A320.

YEMENIA AIRWAYS AIRCRAFT LANDS SAFELY AFTER HAILSTRIKE EN ROUTE TO AMMAN



A Yemenia Airways flight from Aden International Airport (ADE) to Queen Alia International Airport (AMM) landed safely on Monday, October 26, after encountering severe weather and a hailstrike during the… pic.twitter.com/sBqUl0orKr — FL360aero (@fl360aero) October 27, 2026

Παρά τη σοβαρότητα του περιστατικού, δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς μεταξύ των επιβατών ή των μελών του πληρώματος.

NEW: Yemenia Airways Airbus A320 damaged after encountering heavy hail while traveling from Aden International Airport to Queen Alia International Airport in Amman, Jordan, on Monday. pic.twitter.com/vRv4qhTs8F October 27, 2026

protothema.gr