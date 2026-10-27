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Το υψηλότερο ποσοστό προσέλευσης των τελευταίων 53 ετών καταγράφεται στις βουλευτικές εκλογές του Ισραήλ, με τη συμμετοχή των ψηφοφόρων να κινείται σε ιστορικά υψηλά επίπεδα. Την ίδια ώρα, ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου (Benjamin Netanyahu) κάλεσε τη δεξιά σε μαζική συσπείρωση, επικαλούμενος, σε διαδοχικές αναρτήσεις του στο Twitter, την αυξημένη προσέλευση των Αράβων πολιτών στις κάλπες και υποστηρίζοντας ότι «επιχειρούν να κλέψουν τις εκλογές».

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Κεντρικής Εκλογικής Επιτροπής, μέχρι τις 12:00 το μεσημέρι είχε ψηφίσει το 31,5% των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων, δηλαδή περίπου 2,39 εκατομμύρια πολίτες. Το ποσοστό αυτό συνιστά άνοδο άνω των 3 ποσοστιαίων μονάδων σε σύγκριση με την αντίστοιχη ώρα των προηγούμενων εκλογών και αποτελεί την υψηλότερη καταγεγραμμένη συμμετοχή έως το μεσημέρι από τις εκλογές του 1973.

Υπό το βάρος της μαζικής προσέλευσης, ο αναπληρωτής γενικός διευθυντής της Κεντρικής Εκλογικής Επιτροπής, δικηγόρος Ντιν Λίβνε, προανήγγειλε παράταση της εκλογικής διαδικασίας εφόσον κριθεί αναγκαίο: «Εάν υπάρχουν μεγάλες ουρές στα εκλογικά τμήματα μετά τις 22:00, η ψηφοφορία θα συνεχιστεί κανονικά», ξεκαθάρισε, διασφαλίζοντας ότι κανένας πολίτης που περιμένει για να ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα δεν θα αποκλειστεί.

Ο Νετανιάχου καλεί τη δεξιά πτέρυγα να σπεύσει να ψηφίσει

«Απαγορεύεται να μείνετε σπίτι. Βγείτε επειγόντως να ψηφίσετε. Είμαστε σε πόλεμο για το σπίτι μας!» έγραψε σε ανάρτησή του, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός.

Την ίδια ρητορική υιοθέτησε άμεσα και το κόμμα του, το Λικούντ, το οποίο έδωσε στη δημοσιότητα προεκλογική αφίσα με γυναίκες που φορούν χιτζάμπ, καλώντας τους δεξιούς ψηφοφόρους «να μη μείνουν σπίτι».

זו קריאת חירום למצביעי הליכוד!



היום אף אחד לא נשאר בבית. אין ים, אין מנגל. דואגים שגם המשפחה, החברים והשכנים מגיעים לקלפי.



על הכף מונח עתידה של המדינה היהודית שלנו: ממשלת ימין חזקה או ממשלת שמאל בתמיכת המפלגות הערביות.



יוצאים להצביע מחל בכל הכוח! pic.twitter.com/MBYHRe4d18 October 27, 2026

Η κίνηση αυτή επαναλαμβάνει σχεδόν αυτούσια τη στρατηγική που είχε ακολουθήσει ο Νετανιάχου στις εκλογές του 2015, όταν είχε προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις δηλώνοντας ότι «οι Άραβες ψηφοφόροι κατευθύνονται μαζικά στις κάλπες». Τότε είχε κατηγορηθεί ευρέως για ρατσιστική υποκίνηση και ψηφοθηρία επί τη βάσει εθνοτικών διακρίσεων, ζητώντας εκ των υστέρων συγγνώμη για τυχόν προσβολή — τακτική στην οποία επέστρεψε ουσιαστικά την Τρίτη.

Από την πλευρά της, η Κεντρική Εκλογική Επιτροπή ξεκαθάρισε στους δημοσιογράφους ότι δεν υπάρχει καμία ένδειξη γενικευμένων παρατυπιών στην εκλογική διαδικασία. Το μοναδικό σχετικό περιστατικό που καταγράφηκε αφορούσε τη σύλληψη τριών ατόμων από την ισραηλινή αστυνομία, οι οποίοι φέρονται να επιχείρησαν να δωροδοκήσουν ψηφοφόρους προκειμένου να στηρίξουν το ισλαμιστικό αραβικό κόμμα Ράαμ (Ra’am).

זה מה שקורה היום ברהט. אסור לכם להישאר בבית. צאו דחוף להצביע מחל. אנחנו במלחמה על הבית! pic.twitter.com/vjcWOuHUIz — Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) October 27, 2026

Η εικόνα στις πόλεις και στις ένοπλες δυνάμεις

Η κινητικότητα διαφέρει σημαντικά ανά περιφέρεια:

Τοπικές κοινότητες: Στην υπερορθόδοξη (Χαρεντί) πόλη Μπνέι Μπρακ ανήλθε στο 11,7%, ενώ στην αραβική πόλη Ουμ αλ-Φαχμ περιορίστηκε στο 5,2%.

Μεγάλα αστικά κέντρα: Στην Ιερουσαλήμ η συμμετοχή διαμορφώθηκε στο 9%, στο Τελ Αβίβ στο 9,3% και στη Χάιφα στο 8,7%.

Ένοπλες Δυνάμεις (IDF): Έως τις 10:00 π.μ. είχε ψηφίσει ήδη το 30% των εν ενεργεία στρατιωτικών, ποσοστό σαφώς αυξημένο έναντι του 25,7% της αντίστοιχης ώρας στην προηγούμενη εκλογική αναμέτρηση.

Οι κάλπες αναμένεται να παραμείνουν ανοιχτές έως τις 22:00, με ορισμένες εξαιρέσεις σε ειδικά εκλογικά τμήματα.

Ψήφισε στην Ιερουσαλήμ ο Νετανιάχου

Το εκλογικό τους δικαίωμα άσκησαν στην Ιερουσαλήμ ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, με τη σύζυγό του, Σάρα προσερχόμενοι στην κάλπη περισσότερες από πέντε ώρες μετά την έναρξη της εκλογικής διαδικασίας, στέλνοντας το μήνυμα: «Βγείτε έξω και ψηφίστε!».

Prime Minister Benjamin Netanyahu and his wife Sara Netanyahu voted at a Jerusalem polling station:

"Go out and vote!" pic.twitter.com/rB0UofkG32 — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) October 27, 2026

Σύλληψη ενόπλου με μαχαίρι κοντά στον Γιαΐρ Γκολάν στο Τελ Αβίβ

Την ίδια ώρα, συναγερμός σήμανε στις αρχές ασφαλείας στο Τελ Αβίβ έπειτα από σοβαρό επεισόδιο με στόχο τον πρόεδρο του Δημοκρατικού Κόμματος, Γιαΐρ Γκολάν.

Κατά τη διάρκεια ενημερωτικής περιοδείας του πολιτικού αρχηγού για την προσέλευση των ψηφοφόρων στο πάρκο Χασίλα (Hasila Park), ένας άγνωστος άνδρας τον πλησίασε κρατώντας μαχαίρι. Οι άνδρες της προσωπικής ασφάλειας του Γκολάν αντέδρασαν άμεσα και τον ακινητοποίησαν πριν πλησιάσει περαιτέρω. Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, το μαχαίρι έπεσε από τα ρούχα του υπόπτου στο έδαφος.

Στο σημείο κλήθηκε εσπευσμένα η αστυνομία, η οποία προχώρησε στη σύλληψη του δράστη και διεξάγει έρευνα για τα κίνητρα της επίθεσης.

Καταγγελία Άιζενκοτ για σχέδιο αλλοίωσης του αποτελέσματος

Την ίδια ώρα, πολιτική αντιπαράθεση προκαλούν οι καταγγελίες του κόμματος Yashar, υπό την ηγεσία του Γκάντι Άιζενκοτ. Ο πολιτικός σχηματισμός κατέθεσε επίσημη αναφορά στην Κεντρική Εκλογική Επιτροπή, κάνοντας λόγο για «συστηματική απόπειρα σαμποτάζ» της εκλογικής διαδικασίας και υπονόμευσης της αξιοπιστίας των εκλογών.

Το βασικό σύνθημα της αντιπολίτευσης είναι: «Δεν θα ξεχάσουμε, δεν θα συγχωρήσουμε» και αναφέρεται στο πρώτο θέμα των Εκλογών. Την λογοδοσία για την σφαγή της 7ης Οκτωβρίου και όσους άφησαν να συμβεί.

Σύμφωνα με το κόμμα, καταγράφηκαν πολλαπλά περιστατικά σε ολόκληρη τη χώρα όπου τα ψηφοδέλτια με το σύμβολο του κόμματος («Derech») είτε έλειπαν εντελώς από τα παραβάν, είτε είχαν καταστραφεί, είτε είχαν τοποθετηθεί ανάποδα, ενώ υπήρξαν και αναφορές για σημειώσεις επάνω στα ψηφοδέλτια που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην ακύρωσή τους.

«Όποιος επιχειρεί να κλέψει ψηφοδέλτια, επιχειρεί να κλέψει τις εκλογές. Πρόκειται για κατάφωρη παραβίαση της εκλογικής ακεραιότητας και του θεμελιώδους δικαιώματος των πολιτών να ψηφίζουν ελεύθερα», τόνισε στην ανακοίνωσή του το κόμμα Yashar.

Πότε θα γνωρίζουμε τα αποτελέσματα

Η καταμέτρηση των ψήφων θα αρχίσει αμέσως μετά το κλείσιμο των εκλογικών τμημάτων, στις 22:00 το βράδυ της Τρίτης, ώρα Ισραήλ και Ελλάδας.

Κάθε εφορευτική επιτροπή θα καταμετρήσει τις ψήφους και θα διαβιβάσει τα αποτελέσματα, μαζί με τις κάλπες, στην αρμόδια περιφερειακή εκλογική επιτροπή. Εκεί θα επικυρωθούν οριστικά τα πρακτικά της ψηφοφορίας και στη συνέχεια τα αποτελέσματα θα μεταφερθούν ηλεκτρονικά στους υπολογιστές της Κεντρικής Εκλογικής Επιτροπής, στην Κνεσέτ.

Τα πρώτα ενδιάμεσα αποτελέσματα αναμένεται να ανακοινωθούν κατά τη διάρκεια της νύχτας της Τρίτης προς Τετάρτη.

Ωστόσο, για την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα πρέπει να καταμετρηθούν και οι ψήφοι που υποβάλλονται σε ειδικούς διπλούς φακέλους, οι οποίοι χρησιμοποιούνται από ορισμένες κατηγορίες εκλογέων που ψηφίζουν εκτός του συνήθους εκλογικού τους τμήματος (όπως οι στρατιώτες που βρίσκονται στον Λίβαμο ή στη Γάζα).

Σύμφωνα με το άρθρo 11 του Θεμελιώδους Νόμου για την Κνεσέτ, η Κεντρική Εκλογική Επιτροπή διαθέτει οκτώ ημέρες από την ημέρα των εκλογών για να δημοσιεύσει τα επίσημα αποτελέσματα στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Επομένως, η τελευταία ημερομηνία για την επίσημη ανακοίνωσή τους είναι η 4η Νοεμβρίου 2026. Πάντως, η Κεντρική Εκλογική Επιτροπή εκτιμά ότι η καταμέτρηση θα έχει ολοκληρωθεί νωρίτερα, μέχρι το μεσημέρι της Πέμπτης 29 Οκτωβρίου.

protothema.gr