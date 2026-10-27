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Σε μια αξιοσημείωτη διπλωματική πρωτοβουλία, εν μέσω των προσπαθειών για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, ο πρόεδρος της Φινλανδίας Αλεξάντερ Στουμπ και ο πρωθυπουργός της Νορβηγίας Γιόνας Γκαρ Στέρε επικοινώνησαν τηλεφωνικά σήμερα, Τρίτη 27 Οκτωβρίου, με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, ανοίγοντας έναν σπάνιο δίαυλο απευθείας διαλόγου με το Κρεμλίνο, σε μια περίοδο κατά την οποία οι περισσότεροι ηγέτες της Δυτικής Ευρώπης εξακολουθούν να διατηρούν τις επαφές τους με τη Μόσχα στο ελάχιστο, μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Την επικοινωνία ανακοίνωσε το γραφείο του Φινλανδού προέδρου, με τον Στουμπ να χαρακτηρίζει τη συζήτηση «ειλικρινή και ουσιώδη», υπογραμμίζοντας ότι η έκβαση του πολέμου επηρεάζει άμεσα την ασφάλεια τόσο των σκανδιναβικών χωρών όσο και ολόκληρης της Ευρώπης. «Είμαστε γειτονικές χώρες με τη Ρωσία. Η έκβαση αυτού του πολέμου θα έχει άμεσο αντίκτυπο στη δική μας ασφάλεια, αλλά και στην ευρύτερη ευρωπαϊκή ασφάλεια. Ο τερματισμός του πολέμου απαιτεί απευθείας συζητήσεις», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Φινλανδός πρόεδρος.

Από την πλευρά του, ο Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε στους συνομιλητές του ότι η επίτευξη ειρήνης στην Ουκρανία προϋποθέτει την πλήρη αναγνώριση των ρωσικών συμφερόντων. Σύμφωνα με ανακοίνωση της υπηρεσίας Τύπου του Κρεμλίνου, κατά την τηλεφωνική επικοινωνία με τους δύο ηγέτες, ο Ρώσος πρόεδρος υπογράμμισε ότι «η επίτευξη μιας δίκαιης και μακροχρόνιας ειρήνης είναι δυνατή μόνο με την πλήρη και άνευ όρων συνεκτίμηση των νόμιμων συμφερόντων της Ρωσικής Ομοσπονδίας». Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ σχολίασε ότι η Ρωσία αντιμετωπίζει τη Νορβηγία και τη Φινλανδία ως νέους συμμετέχοντες στις προσπάθειες επίλυσης της σύγκρουσης και θα εξετάσει «αν μπορούν να επιτύχουν κάτι τέτοιο».

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι μίλησε με τους ηγέτες της Φινλανδίας και της Νορβηγίας σήμερα μετά την τηλεφωνική τους επικοινωνία με τον Πούτιν, δήλωσε σύμβουλός του σε δημοσιογράφους μέσω της εφαρμογής WhatsApp.

Η επικοινωνία αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία εντείνονται οι διπλωματικές διεργασίες για την επανέναρξη των ειρηνευτικών συνομιλιών μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, με τη μεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Επιπλέον, πρόκειται για την πρώτη απευθείας επαφή Ευρωπαίων ηγετών που στηρίζουν το Κίεβο με το Κρεμλίνο μετά τις συνομιλίες του Εμανουέλ Μακρόν με τον Ρώσο πρόεδρο τον Ιούλιο του περασμένου έτους.

Υπενθυμίζεται ότι ο Αλεξάντερ Στουμπ και ο Γιόνας Γκαρ Στέρε είχαν συναντηθεί στις 20 Οκτωβρίου στη νορβηγική πρωτεύουσα με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ. Στο επίκεντρο των συνομιλιών βρέθηκαν οι προϋποθέσεις για τον τερματισμό του πολέμου, οι εγγυήσεις ασφαλείας που ζητά το Κίεβο, τα εδαφικά ζητήματα και η δυνατότητα επίτευξης επιμέρους συμφωνιών κατάπαυσης του πυρός.

Μία ημέρα αργότερα, ο Γουίτκοφ μετέβη στην Αγία Πετρούπολη, όπου συναντήθηκε με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, μεταφέροντας τις προτάσεις που είχαν συζητηθεί με την ουκρανική και την ευρωπαϊκή πλευρά. Μετά τη συνάντηση, το Κρεμλίνο γνωστοποίησε ότι η Ρωσία είναι διατεθειμένη να επιστρέψει στο τραπέζι των ειρηνευτικών συνομιλιών με την Ουκρανία, υπό αμερικανική μεσολάβηση, εντός του Νοεμβρίου.

protothema.gr