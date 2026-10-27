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Ιστορική εξέλιξη, αλλά με περιορισμένα οφέλη για την Κύπρο, χαρακτηρίζει ο Χαράλαμπος (Τσαρλς) Έλληνας τις συμβάσεις ύψους 1,8 δισ. δολαρίων που υπέγραψε η Eni για τις υποθαλάσσιες υποδομές του κοιτάσματος «Κρόνος». Μιλώντας στο ΚΥΠΕ, υποστηρίζει ότι η κυπριακή πλευρά μένει εκτός των εσόδων από την υγροποίηση και την πώληση του φυσικού αερίου ως LNG, όπου, κατά τον ίδιο, βρίσκονται τα μεγαλύτερα κέρδη.

Σχολιάζοντας τις υπογραφές που έγιναν τη Δευτέρα στο Προεδρικό, ο κ. Έλληνας αναγνώρισε τη σημασία της εξέλιξης για την έναρξη εξαγωγών κυπριακού φυσικού αερίου.

«Είναι σίγουρα κάτι ιστορικό», ανέφερε, προσθέτοντας ωστόσο ότι, ως προς το οικονομικό όφελος για την κυπριακή πλευρά, «δυστυχώς είναι πολύ χαμηλά τα οφέλη για την Κύπρο».

Οι ενστάσεις για τις ταρίφες και την πώληση LNG

Ο κ. Έλληνας υποστήριξε ότι έγιναν πολλές παραχωρήσεις στην Eni, ιδιαίτερα σε σχέση με τις ταρίφες για τη χρήση των υποδομών του αιγυπτιακού κοιτάσματος «Ζορ».

Σύμφωνα με την τοποθέτησή του, η συμμετοχή της Κύπρου στην εμπορική αξιοποίηση του αερίου σταματά πριν από την είσοδό του στο τερματικό της Νταμιέττα στην Αίγυπτο.

«Η Κύπρος δεν έχει όφελος από την υγροποίηση και την πώληση του υγροποιημένου φυσικού αερίου», ανέφερε, υποστηρίζοντας ότι το μεγαλύτερο προστιθέμενο όφελος προκύπτει από την πώληση του LNG, στην οποία η κυπριακή πλευρά δεν συμμετέχει.

Η Eni αποφασίζει τον προορισμό, αναφέρει

Αναφερόμενος στις εκτιμήσεις περί γεωστρατηγικής σημασίας του έργου για την Κύπρο, ο κ. Έλληνας επισήμανε ότι η χώρα δεν συμμετέχει στην πώληση του LNG και ότι τον προορισμό του αποφασίζει η Eni.

Παράλληλα, χαρακτήρισε μικρές τις ποσότητες του κοιτάσματος, εκτιμώντας ότι οι εξαγωγές ενδέχεται να φθάσουν τα 4 δισ. κυβικά μέτρα ετησίως.

Όπως ανέφερε, η ποσότητα αυτή αντιστοιχεί σε λίγο περισσότερο από το 1% της ετήσιας κατανάλωσης φυσικού αερίου στην Ευρώπη, την οποία προσδιόρισε περίπου στα 340 δισ. κυβικά μέτρα.