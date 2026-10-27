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Τρεις ακαδημαϊκοί του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφος περιλαμβάνονται στη διεθνή κατάταξη World’s Top 2% Scientists 2026, επιβεβαιώνοντας τη διεθνή απήχηση του ερευνητικού έργου του πανεπιστημίου σε διαφορετικά επιστημονικά πεδία.

Πρόκειται για τους καθηγητές Σάββα Α. Χατζηχριστοφή και Στέλιο Ν. Γεωργίου, καθώς και τον επίκουρο καθηγητή Κωνσταντίνο Βασιλειάδη. Η φετινή διάκριση αποτελεί συνέχεια της παρουσίας τριών ακαδημαϊκών του ιδρύματος στην ίδια κατάταξη για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Πανεπιστημίου η διεθνής λίστα καταρτίζεται με βάση βιβλιομετρικά δεδομένα της Scopus, σε συνεργασία με την Elsevier, και δημοσιεύεται από την ερευνητική ομάδα του καθηγητή John Ioannidis στο Πανεπιστήμιο Stanford. Η αξιολόγηση βασίζεται σε δείκτες επιστημονικής απήχησης, λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ άλλων, τις αναφορές στο ερευνητικό έργο και την επιστημονική παραγωγή των ερευνητών.

Ο Σάββας Α. Χατζηχριστοφής, καθηγητής Τεχνητής Νοημοσύνης και αντιπρύτανης Έρευνας και Καινοτομίας του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφος, περιλαμβάνεται στην κατηγορία Career-long Impact, η οποία αποτυπώνει τη συνολική επιστημονική επίδραση ενός ερευνητή σε βάθος χρόνου.

Σάββας Α. Χατζηχριστοφής.

Στην ίδια κατηγορία περιλαμβάνεται και ο Στέλιος Ν. Γεωργίου, καθηγητής Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας, για τη διαχρονική απήχηση του επιστημονικού και ερευνητικού του έργου.

Στέλιος Ν. Γεωργίου.

Παράλληλα, ο Σάββας Χατζηχριστοφής περιλαμβάνεται και στην κατάταξη Research.com Best Computer Science Scientists 2026, η οποία αναδεικνύει ερευνητές με σημαντική επιστημονική επίδραση στον τομέα της Επιστήμης Υπολογιστών.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η διάκριση του Κωνσταντίνου Βασιλειάδη, επίκουρου καθηγητή Αρχιτεκτονικής Τεχνολογίας και Ενέργειας, ο οποίος περιλαμβάνεται στην κατηγορία Single-year Impact για το 2025. Η συγκεκριμένη κατηγορία καταγράφει την επιστημονική επίδραση του ερευνητικού έργου κατά τη διάρκεια ενός συγκεκριμένου έτους.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Πανεπιστημίου, ο Κωνσταντίνος Βασιλειάδης είναι ο μοναδικός ερευνητής από Τμήμα Αρχιτεκτονικής μεταξύ των κυπριακών συμμετοχών στις δύο κατηγορίες της κατάταξης.

Κωνσταντίνος Βασιλειάδης.

Το ερευνητικό του έργο επικεντρώνεται στη βιώσιμη αρχιτεκτονική, στην ενεργειακή απόδοση των κτιρίων και στην ενσωμάτωση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο δομημένο περιβάλλον, πεδία που συνδέονται άμεσα με τις σύγχρονες προκλήσεις της βιώσιμης ανάπτυξης και της ενεργειακής μετάβασης.

Η κατάταξη World’s Top 2% Scientists περιλαμβάνει διακριτές κατηγορίες για τη συνολική επιστημονική επίδραση σε βάθος χρόνου και για την ερευνητική απήχηση κατά το τελευταίο έτος. Για την αξιολόγηση χρησιμοποιούνται συνδυαστικοί βιβλιομετρικοί δείκτες, όπως οι επιστημονικές αναφορές, ο δείκτης h-index και ο σύνθετος δείκτης c-score.

Η παρουσία των τριών ακαδημαϊκών στην κατάταξη αναδεικνύει το εύρος των ερευνητικών δραστηριοτήτων του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφος, από την Τεχνητή Νοημοσύνη και την Εκπαιδευτική Ψυχολογία έως την Αρχιτεκτονική και την Ενέργεια.

Παράλληλα, σύμφωνα με το πανεπιστήμιο, η διάκριση συνδέεται με τη στρατηγική του για ενίσχυση της έρευνας, ανάπτυξη διεθνών επιστημονικών συνεργασιών και παραγωγή ερευνητικού έργου με διεθνή αναγνώριση.

ΚΥΠΕ