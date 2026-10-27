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Καθαρή αύξηση €857,8 εκατ. κατέγραψαν τα συνολικά δάνεια τον Σεπτέμβριο του 2026, με τον ετήσιο ρυθμό αύξησής τους να επιταχύνεται στο 14%, από 11,8% τον Αύγουστο. Παράλληλα, οι καταθέσεις ενισχύθηκαν κατά €697,1 εκατ., φθάνοντας συνολικά τα €60,2 δισ., σύμφωνα με τα στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου.

Η καθαρή μηνιαία αύξηση των δανείων ήταν αισθητά μεγαλύτερη από τα €114,6 εκατ. του Αυγούστου, ανεβάζοντας το συνολικό υπόλοιπο των δανείων στα €29,6 δισ.

Πού αυξήθηκαν τα δάνεια

Τα δάνεια προς κατοίκους Κύπρου παρουσίασαν αύξηση €470,8 εκατ., με το μεγαλύτερο μέρος να προέρχεται από τους υπόλοιπους εγχώριους τομείς, πέραν των νοικοκυριών και των μη χρηματοοικονομικών εταιρειών.

Ειδικότερα, τα δάνεια προς νοικοκυριά αυξήθηκαν κατά €52,2 εκατ. και προς μη χρηματοοικονομικές εταιρείες κατά €110,1 εκατ. Στους υπόλοιπους εγχώριους τομείς η αύξηση ανήλθε συνολικά σε €308,5 εκατ.

Οι επιχειρήσεις ενίσχυσαν τις εγχώριες καταθέσεις

Οι συνολικές καταθέσεις κατέγραψαν καθαρή αύξηση €697,1 εκατ., έναντι €171,5 εκατ. τον Αύγουστο. Ο ετήσιος ρυθμός αύξησής τους παρέμεινε σταθερός στο 6,5%.

Οι καταθέσεις κατοίκων Κύπρου ενισχύθηκαν κατά €639,9 εκατ., με τις μη χρηματοοικονομικές εταιρείες να προσθέτουν €373 εκατ., καταγράφοντας τη μεγαλύτερη αύξηση μεταξύ των εγχώριων κατηγοριών που παρουσιάζονται στα στοιχεία.

Οι καταθέσεις των νοικοκυριών αυξήθηκαν κατά €93,8 εκατ., ενώ εκείνες των υπόλοιπων εγχώριων τομέων ενισχύθηκαν συνολικά κατά €173,1 εκατ.