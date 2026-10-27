Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Την ύπαρξη επιστολής, η οποία υπογράφεται από πέντε πρόσωπα και έχει αποσταλεί σε όλους τους ιερείς της Πάφου, καθώς και σε μεγάλο αριθμό ιερέων άλλων επαρχιών, επιβεβαιώνει η Ιερά Σύνοδος. Σύμφωνα με το αποκαλυπτικό δημοσίευμα του philenews, στόχος της επιστολής είναι να πειστούν οι ιερείς να εγκαταλείψουν την Εκκλησία της Κύπρου και να ιδρύσουν νέα εκκλησία, η οποία θα αντιστρατεύεται ουσιαστικά την Ιερά Σύνοδο και τις αποφάσεις της.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο Αρχιμανδρίτης Γεώργιος Χριστοδούλου, με το πέρας της Ιεράς Συνόδου, το συγκεκριμένο θέμα δεν συζητήθηκε κατά τη σημερινή συνεδρία, ωστόσο, αναμένεται να απασχολήσει την Εκκλησία το επόμενο διάστημα προτού, όπως ανέφερε «πάρει διαστάσεις».

Κατά την έκτακτη συνεδρία της, η Ιερά Σύνοδος εξέτασε, μεταξύ άλλων, επιστολή του τέως Μητροπολίτη Πάφου Τυχικού, με την οποία αρνήθηκε να παρουσιαστεί ενώπιόν της, επικαλούμενος διάφορους λόγους. Αποδέχθηκε, ωστόσο, αίτημά του για συνάντηση με τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου Γεώργιο, προκειμένου να συζητηθεί το θέμα του.

Ακολουθεί αυτούσιο το ανακοινωθέν της Ιεράς Συνόδου:

Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου, συνῆλθε σήμερα Τρίτη, 27 Ὀκτωβρίου 2026, σὲ ἔκτακτη συνεδρία, ὑπὸ τὴν προεδρίαν τῆς Α.Μ. τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου κ.κ. Γεωργίου καὶ ἐργάσθηκε ὡς ἑξῆς:

1. Ὁλοκλήρωσε τὸ Πρόγραμμα τῶν ἐπετειακῶν ἐκδηλώσεων τῆς Ἱερᾶς Συνόδου γιὰ τὰ 50 ἔτη ἀπὸ τὸ θάνατο τοῦ ἀοιδίμου Ἀρχιεπισκόπου καὶ Ἐθνάρχου Μακαρίου Γ΄.

2. Ἐμελέτησε ἀποσταλεῖσαν πρὸς Αὐτὴν ἐπιστολὴν τοῦ τέως Μητροπολίτη Πάφου Τυχικοῦ διὰ τῆς ὁποίας ὁ ἴδιος ἀρνήθηκε τὴν παρουσιάσή του ἐνώπιον Αὐτῆς, ἐπικαλούμενος διάφορους λόγους. Ἀπεδέχθη τὸ αἴτημά του, τὸ ὁποῖο διαβίβασε μέσῳ πρῴην συνεργατῶν του, ὅπως γίνει δεκτὸς ἀπὸ τὸν Μακαριώτατο γιὰ συζήτηση τοῦ θέματός του. Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ἀναμένει, μετὰ τὴν συνάντησή του μὲ τὸν Μακαριώτατο, ὅπως παρουσιασθεῖ ἐνώπιόν Αὐτῆς καὶ ἀργότερα γίνει συνάντηση κατ’ ἰδίαν μὲ τὸν Μητροπολίτην Πάφου κ. Γρηγόριο.

3. Ἀσχολήθηκε μὲ τὴν πρόσφατη αἱματηρὴ ἐπίθεση σὲ Ἑλληνορθόδοξη Ἐκκλησία τῆς Ἰορδανίας κατὰ τὴν ὁποία φονεύθηκαν ὀκτὼ ἄτομα. Ἐξέφρασε τὸν ἀποτροπιασμό της, τὴν καταδίκη οἱωνδήποτε πράξεων μισαλλοδοξίας καὶ στέρησης τῆς θρησκευτικῆς ἐλευθερίας καὶ εὔχεται τὴν ἀπὸ Θεοῦ παραμυθίαν πρὸς τοὺς συγγενεῖς τῶν θυμάτων. Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ἐξέφρασε ἤδη τὰ συλλυπητήριά της πρὸς τὸν Μακαριώτατον Πατριάρχην Ἱεροσολύμων κ. Θεόφιλον.

Υπενθυμίζεται, πως ο Μητροπολίτης τέως Πάφου Τυχικός είχε κηρυχθεί έκπτωτος από την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Κύπρου στις 22 Μαΐου 2025 ενώ στις 8 Ιανουαρίου 2026 η Ιερά Σύνοδος συνήλθε εκ νέου και τον έθεσε σε αργίαμε ψήφους 11 υπέρ και 5 εναντίον.

Βασική κατηγορία την οποία αντιμετώπιζε ήταν αυτή της αποτείχισης και στη συνέχεια εκλήθη να υπογράψει ομολογία πίστεως με την οποία καλείτο να αναγνωρίσει όλες τις οικουμενικές Συνόδους, περιλαμβανομένης της Οικουμενικής Συνόδουπου πραγματοποιήθηκε το 2016 στο Κολυμπάρι Χανίων της Κρήτης διαφωνούντων των αποτειχιστών, με τους οποίους ο κ. Τυχικός φέρεται να διατηρούσε πνευματικές σχέσεις.

Δια του λιβέλου (ομολογία πίστεως) ο κ. Τυχικός καλείτο επίσης να δηλώσει σεβασμό στις σχέσεις μεταξύ των ετερόδοξων Εκκλησιών και στους διαλόγους που διεξάγονται με ετερόδοξες Εκκλησίες (π.χ. Καθολική Εκκλησία) υπό την αιγίδα του Οικουμενικού Πατριαρχείου.

Περαιτέρω ο κ. Τυχικός είχε κληθεί να δηλώσει απερίφραστα υπακοή στις αποφάσεις τη Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Κύπρου.Παράλληλα, είχε κληθεί να δηλώσει ότι αποδέχεται και θα τηρεί όσα ισχύουν πανορθόδοξα και αφορούν την ιερά παράδοση.

Και βεβαίως είχε κληθεί να δηλώσει πως αποκηρύττει τον αποτειχισμό και τους αποτειχιστές καθώς και τις θέσεις που αυτοί εκφράζουν σχετικά με τους ιερούς κανόνες και το ήθος της Ορθόδοξης Εκκλησίας.

Σημειώνεται, πως μέχρι στιγμής δεν έχει υπογράψει τα πιο πάνω τα οποία του είχε υποδείξει η Ιεράς Σύνοδος. Μία ομολογία στην οποία προχώρησε δεν ικανοποίησε την Ιερά Σύνοδο, οπόταν δεν ελήφθη υπόψιν.

Ο κ. Τυχικός, όχι μόνο δεν υπέγραψε τον λίβελο που του είχε δοθεί γραπτώς, αλλά παρά τις παραινέσεις της Ιεράς Συνόδου προσέφυγε και στα πολιτικά δικαστήρια, κάτι το οποίο συνιστά παρακοή στην Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Κύπρου, ενώ προγραμματίζει να διεκδικήσει αποκατάστασή του και μέσω του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Πέραν αυτού, έχει καταχωρήσει δύο φορές έκκλητο (έφεση) κατά της απόφασης της Ιεράς Συνόδου να τον κηρύξει (αρχικά) έκπτωτο και στη συνέχεια σε αργία. Και στις δύο περιπτώσεις η Ιερά Σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου υιοθέτησε τις αποφάσεις της Ιεράς Συνόδου εντοπίζοντας μόνο κάποια διαδικαστικά ζητήματα τα οποία δεν αναιρούν τις αποφάσεις της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Κύπρου.

Άλλωστε οι αποφάσεις του Οικουμενικού Πατριαρχείου επί των προσφυγών του κ. Τυχικού, ήταν ομόφωνες.