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Σε νέες περιπέτειες φαίνεται να εισέρχεται η Εκκλησία της Κύπρου μετά τις τελευταίες πληροφορίες, που φέρουν την Ιερά Σύνοδο να έχει καλέσει τον τελούντα σε αργία Επίσκοπο, τέως Μητροπολίτη Πάφου, Τυχικό να παρουσιαστεί ενώπιον της για να απαντήσει σε ζητήματα που φαίνεται να έχουν προκύψει το τελευταίο διάστημα και που ίσως τον αφορούν.

Η συνεδρία της Ιεράς Συνόδου, έχει οριστεί για σήμερα και παρά το γεγονός ότι έχει προσκληθεί για να παραστεί σήμερα, ο κ. Τυχικός, δεν έχει απαντήσει ούτε θετικά ούτε αρνητικά σύμφωνα με πληροφορίες, γεγονός που καθιστά την θέση του ακόμη πιο δύσκολη και τους Συνοδικούς ακόμη πιο προβληματισμένους όσον αφορά στους περαιτέρω χειρισμούς της υπόθεσης.

Αν και δεν έχουν γίνει γνωστοί με ακρίβεια οι λόγοι για τους οποίους έχει κληθεί να παρουσιαστεί ενώπιον της Ιεράς Συνόδου, ο Επίσκοπος Τυχικός , εκτιμάται ότι ένας εκ των κυριότερων λόγων, είναι η επίμονη άρνηση του, να υπογράψει την λίβελλο, όπως του είχε δοθεί, από την Σύνοδο, χωρίς να αφήνονται σκιές περί αποτειχισμού και αποστασιοποίησης από τα όσα πρεσβεύει η Εκκλησία της Κύπρου.

Στο μεταξύ, την Ιερά Σύνοδο, απασχολεί, το τελευταίο διάστημα και το γεγονός ότι, μια επιστολή την οποία υπογράφουν πέντε άτομα, έχει αποσταλεί σε όλους τους ιερείς της Πάφου, αλλά και σε μεγάλο αριθμό ιερέων των άλλων Επαρχιών, με σκοπό να πεισθούν για να εγκαταλείψουν την Εκκλησία της Κύπρου και να ιδρύσουν νέα εκκλησία που να αντιστρατεύεται ουσιαστικά την Ιερά Σύνοδο και τις αποφάσεις της.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του philenews, οι κινήσεις αυτές φαίνεται να προέρχονται από υποστηρικτές του Αποτειχισμού οι οποίοι δεν αποδέχθηκαν ποτέ τα όσα έγιναν στην Πάφο, με την απομάκρυνση του εν αργία Επισκόπου Τυχικού, από την θέση του Μητροπολίτη Πάφου μετά την άρνηση του να υπογράψει την λίβελλο όπως του είχε ζητηθεί από την Ιερά Σύνοδο.

Η αποστολή της επιστολής προς το σύνολο του Ιερού Κλήρου της Κύπρου, φαίνεται να είχε ξεκινήσει προ τριμήνου με την Ιερά Σύνοδο να παρακολουθεί την κατάσταση χωρίς να παρεμβαίνει. Από σήμερα όμως, μετά το πέρας της συνεδρίας της Ιεράς Συνόδου, φαίνεται ότι θα υπάρξουν εξελίξεις και αποφάσεις καθοριστικές.

Ενώπιον της Ιεράς Συνόδου, αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες μας, ίσως τεθεί και άλλη μια κίνηση που προβληματίζει τους κόλπους της Εκκλησίας της Κύπρου: Πρόκειται για την πληροφορία, ότι ιερέας από Σλαβική Χώρα, φέρεται να λειτουργεί τις Κυριακές, σε ιδιωτική κατοικία, η οποία ανήκει σε πρόσωπο που είχε αναμιχθεί ενεργά, στην διαμάχη που είχε ξεσπάσει μεταξύ του πρώην Μητροπολίτη Τυχικού με την Ιερά Σύνοδο της Κύπρου υποστηρίζοντας τον πρώτο. Μάλιστα εντός της ιδιωτικής οικίας, έχει αναφερθεί, ότι τελείται και το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας.

Φημολογείται δε, ότι ο λόγος που κάποιοι αποφάσισαν να μην επισκέπτονται τους ναούς και να συγκεντρώνονται σε ιδιωτική κατοικία είναι η άρνηση να αποδεχτούν την τοποθέτηση του Επισκόπου Γρηγορίου, στον Μητροπολιτικό θρόνο, μετά την απόφαση της Ιεράς Συνόδου, να θέσει σε αργία τον πρώην Μητροπολίτη Τυχικό.

Η σημερινή συνεδρία της Ιεράς Συνόδου, της Εκκλησίας της Κύπρου αλλά όπως φαίνεται και οι αμέσως επόμενες συνεδρίες, θα έχουν να αντιμετωπίσουν σοβαρά ζητήματα τα οποία, μόνο, με καθοριστικές τομές, θα μπορέσουν να αντιμετωπιστούν.

Κανένα συγκεκριμένο στοιχείο δεν έχει διαρρεύσει για το που προσανατολίζονται οι Συνοδικοί για αυτό και αναμένονται με αγωνία οι σημερινές δηλώσεις του Αρχιεπισκόπου Γεωργίου και των άλλων Συνοδικών μετά το μεσημέρι.