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Ενώ η Μαρία Άνχελα Ολγκίν επιλέγει τις εξ αποστάσεως νουθεσίες και την άσκηση κριτικής, στην πράξη αποφεύγει τα δύσκολα και, κυρίως, να ακούσει εκείνα τα οργανωμένα σύνολα που θα της μιλήσουν επί της ουσίας των θεμάτων του Κυπριακού. Ανάμεσα σε όσους η προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών γυρίζει την πλάτη, την ώρα που διαφημίζει παντοιοτρόπως τις συναντήσεις της με την κοινωνία των πολιτών, είναι και το δημοτικό συμβούλιο του κατεχόμενου Δήμου Αμμοχώστου.

Ο δήμαρχος Αμμοχώστου, Σίμος Ιωάννου, εξέφρασε δυσφορία, καθώς εδώ και έναν χρόνο ο δήμος επιδιώκει συνάντηση με την Ολγκίν, χωρίς να έχει λάβει μέχρι σήμερα καμία απάντηση. Το δημοτικό συμβούλιο θα κάνει μια νέα, ύστατη προσπάθεια -αφού ο διορισμός της λήγει στο τέλος του έτους- στέλνοντάς της επιστολή για να πετύχει μια συνάντηση.

Η κ. Ολγκίν, ανέφερε ο κ. Ιωάννου, συναντά την κοινωνία των πολιτών, όμως ο Δήμος Αμμοχώστου εκπροσωπεί τη συντριπτική πλειοψηφία των προσφύγων. Όπως είπε, ένα από τα κυριότερα θέματα του Κυπριακού είναι η επιστροφή της περίκλειστης περιοχής, «χωρίς να σημαίνει αυτό ότι είναι η τελική λύση». Σημείωσε ότι υπάρχουν ψηφίσματα που προνοούν να παραδοθεί η περιοχή στα Ηνωμένα Έθνη, υπό την αιγίδα τους, πριν από την τελική λύση του κυπριακού προβλήματος.

«Θέλουμε να της εξηγήσουμε ότι αυτή η πρόταση θα έχει πολύ θετικό αντίκρισμα στη συνολική λύση του Κυπριακού και ότι δεν θα λυθεί το Κυπριακό με το να επιμένουμε μόνο στη διάνοιξη οδοφραγμάτων. Είναι μία ευκαιρία να φανεί η θετική προσπάθεια και από τις δύο πλευρές, με το να διανοίξουν την περίκλειστη περιοχή, ώστε σε πρώτο στάδιο πιθανόν να θεωρηθεί νεκρή ζώνη και μετά να επιτραπεί η επιστροφή των μόνιμων κατοίκων της», ανέφερε.

Διαφωνεί ανοιχτά η Λευκωσία

Σε νέα συνέντευξή της σε καθημερινή εφημερίδα, η Μαρία Άνχελα Ολγκίν επιχείρησε να μοιράσει και πάλι ισομερώς τις ευθύνες για την απουσία προόδου στο Κυπριακό. Κατηγόρησε και τους δύο ηγέτες, Νίκο Χριστοδουλίδη και Τουφάν Έρχιουρμαν, για έλλειψη πολιτικής βούλησης.

Η Λευκωσία διαφωνεί με την Ολγκίν και το δηλώνει ανοιχτά. Ο υπουργός Εξωτερικών, Κωνσταντίνος Κόμπος, σε δηλώσεις του στο ΡΙΚ, υπέδειξε ότι δεν μπορούν να εξισώνονται οι δύο πλευρές. Ο Κ. Κόμπος επισήμανε πως είναι κατανοητό ότι στη διπλωματική λογική πρέπει να τηρούνται κάποιου είδους ίσες αποστάσεις. Υπογράμμισε, ωστόσο, ότι αυτό δεν σημαίνει πως η λογική αυτή αντανακλά την πραγματική κατάσταση επί του πεδίου.

Η κ. Ολγκίν θα φθάσει στο νησί την ερχόμενη Πέμπτη, 29 Οκτωβρίου, ενώ τα Ηνωμένα Έθνη ανακοίνωσαν ότι έχει ήδη προγραμματιστεί για τις 9 Νοεμβρίου συνάντηση των δύο ηγετών με την απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ.

Υπενθυμίζεται ότι το Σεπτέμβριο, στη Νέα Υόρκη, ο κατοχικός ηγέτης, Τουφάν Έρχιουρμαν, είχε αρνηθεί τριμερή συνάντηση με τον Πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη και την κ. Ολγκίν, αλλά και με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, υποστηρίζοντας ότι η πρόταση προερχόταν από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Δεν φεύγει από το τραπέζι η Αμμόχωστος

Η πρόταση της ε/κ πλευράς για την περίκλειστη πόλη της Αμμοχώστου, την οποία απέρριψαν οι Τουρκοκύπριοι, δεν φεύγει από το τραπέζι, δήλωσε ο Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης, ο οποίος δέχθηκε τον δήμαρχο και τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου Αμμοχώστου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Προεδρίας, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, καλωσορίζοντάς τους, τόνισε ότι η χρονική στιγμή της συνάντησης είναι σημαντική, σημειώνοντας ότι η «πρόταση που υποβάλαμε για την περίκλειστη πόλη δεν είναι παλιά πρόταση, χτίζει σε προηγούμενες συζητήσεις που έγιναν».

Υπογράμμισε ακόμη ότι «δεν είναι η ίδια πρόταση με το 2005» και ότι αυτή που κατέθεσε στην άλλη πλευρά βασίζεται σε εκείνη.

Ο κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, δήλωσε μετά τη συνάντηση του ΠτΔ με το δημοτικό συμβούλιο Αμμοχώστου ότι η πρόταση που υπέβαλε η Κυβέρνηση στον Τουρκοκύπριο ηγέτη για την περίκλειστη περιοχή ταυτίζεται απόλυτα με τις προτεραιότητες που έχει θέσει ο ίδιος ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών. Πρόκειται, όπως είπε, για μια πρόταση την οποία ο Δήμος Αμμοχώστου όχι μόνο χαιρέτισε, αλλά δεσμεύτηκε να εργαστεί αποφασιστικά για να την προωθήσει και να γίνει αποδεκτή από την άλλη πλευρά, η οποία, δυστυχώς, την απέρριψε.