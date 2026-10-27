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Σύμφωνα με εκτενές ρεπορτάζ του Bloomberg, πολλοί καταναλωτές στις Ηνωμένες Πολιτείες υποβάλλουν παράπονα ότι η αναδιπλούμενη οθόνη του πολυδιαφημισμένου νέου προϊόντος iPhone Duo της Apple ραγίζει μετά από λίγες ώρες ή ημέρες χρήσης.

Το Bloomberg αναφέρει ότι πολλοί πελάτες ανέφεραν ότι άκουσαν έναν ήχο τριξίματος κατά το άνοιγμα του τηλεφώνου και αμέσως μετά εμφανίστηκε μια μεγάλη ρωγμή κατά μήκος της κεντρικής πτυχής. Ορισμένοι χρήστες παρατήρησαν επίσης μια λευκή κηλίδα ή άλλη δυσλειτουργία της οθόνης στη δεξιά πλευρά.

Αναφορές για το πρόβλημα εμφανίστηκαν για πρώτη φορά στο Reddit και σε άλλα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το Bloomberg News επαλήθευσε το πρόβλημα με περισσότερους από έξι πελάτες, οι οποίοι παρείχαν φωτογραφίες που έδειχναν ζημιά στις συσκευές τους ή αποδεικτικά στοιχεία για τις συνομιλίες υποστήριξης που είχαν με την Apple.

Η Apple παραδέχτηκε το πρόβλημα σε δήλωσή της, λέγοντας ότι «είχε επίγνωση ενός προβλήματος που επηρεάζει την εσωτερική οθόνη σε έναν μικρό αριθμό μονάδων iPhone Duo».

Η εταιρεία ανέφερε ότι «εάν οι χρήστες αντιμετωπίσουν προβλήματα με την οθόνη του iPhone Duo τους, θα πρέπει να επικοινωνήσουν με την AppleCare για αντικατάσταση». Τα περισσότερα Duo δεν επηρεάζονται από το πρόβλημα και οι μονάδες που επηρεάζονται εμφανίζουν το ελάττωμα γρήγορα, δήλωσε η Apple.

Το Duo, το οποίο κυκλοφόρησε στην αγορά την Παρασκευή, αντιπροσωπεύει την πρώτη απόπειρα της εταιρείας στα πτυσσόμενα τηλέφωνα και τη μεγαλύτερη αλλαγή σχεδιασμού που έχει γίνει ποτέ στο iPhone, τη μεγαλύτερη πηγή εσόδων της Apple. Όπως και άλλα πτυσσόμενα τηλέφωνα, η συσκευή έχει μικρότερη οθόνη στην εξωτερική της επιφάνεια και μπορεί να ανοίξει για να αποκαλύψει μια μεγαλύτερη οθόνη.