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H Microsoft ανακοίνωσε ένα νέο σχέδιο εθελούσιας εξόδου περίπου 60.000 εργαζομένων στις ΗΠΑ, τον Καναδά, την Ινδία και το Ηνωμένο Βασίλειο, όπως δήλωσε χθες στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο όμιλος.

Αυτή η προσφορά αντιπροσωπεύει «έναν άλλον τρόπο προσαρμογής του εργατικού δυναμικού τους στις εξελισσόμενες ανάγκες», έγραψε η διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού Έιμι Κόλμαν σε μήνυμά της προς τους εργαζομένους, χωρίς να αναφέρει ρητά τη στροφή προς την τεχνητή νοημοσύνη, που επηρεάζει τις επενδύσεις του ομίλου.

Η Microsoft, η οποία απασχολούσε 223.000 εργαζομένους στα τέλη Ιουνίου, είχε προτείνει τον Απρίλιο ένα πρώτο πρόγραμμα εθελούσιας αποχώρησης σε περίπου 8.750 εργαζομένους στις ΗΠΑ. Η νέα προσφορά απευθύνεται σε εργαζόμενους έως και τη βαθμίδα του αντιπροέδρου, με εξαίρεση, μεταξύ άλλων, ορισμένους υπαλλήλους στα κέντρα δεδομένων, στις πωλήσεις και στο μάρκετινγκ.

Όσοι αποχωρήσουν θα λάβουν αποζημιώσεις με όρους αντίστοιχους με εκείνους μιας συμβατικής απόλυσης.

Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση, ο αριθμός των εργαζομένων μειώθηκε κατά 5.000 μέσα σε ένα έτος, έως τις 30 Ιουνίου, για πρώτη φορά από το 2016. Την ίδια στιγμή, η εταιρεία διέθεσε 41 δισεκατομμύρια δολάρια για επενδύσεις μόνο κατά το τρίμηνο Απριλίου-Ιουνίου, κυρίως για κέντρα δεδομένων και τα απαραίτητα μικροκυκλώματα για την τεχνητή νοημοσύνη.