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Η εξωνοσοκομειακή καρδιακή ανακοπή αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για τη δημόσια υγεία. Συμβαίνει αιφνίδια, συχνά χωρίς προειδοποίηση, στο σπίτι, στον δρόμο, στον χώρο εργασίας, σε ένα γήπεδο ή σε έναν δημόσιο χώρο. Και τότε αρχίζει ένας αγώνας με τον χρόνο.

Στην Ευρώπη, η ετήσια επίπτωση των εξωνοσοκομειακών καρδιακών ανακοπών που αντιμετωπίζονται από τις υπηρεσίες επείγουσας προνοσοκομειακής φροντίδας υπολογίζεται σήμερα σε περίπου 55 ανά 100.000 κατοίκους. Περίπου επτά στις δέκα συμβαίνουν σε ιδιωτικούς χώρους. Παρά την πρόοδο της επείγουσας ιατρικής, η επιβίωση παραμένει χαμηλή και παρουσιάζει σημαντικές διαφορές μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών.

Το κρίσιμο στοιχείο είναι ότι στην καρδιακή ανακοπή ο χρόνος δεν μετριέται σε ώρες, αλλά σε λεπτά.

Ο άνθρωπος που βρίσκεται δίπλα στο θύμα μπορεί να αποτελέσει τον πρώτο και ίσως σημαντικότερο κρίκο της αλυσίδας επιβίωσης. Η γρήγορη αναγνώριση της ανακοπής, η άμεση κλήση στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, η έναρξη καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ) και, όταν υπάρχει διαθέσιμος, η χρήση αυτόματου εξωτερικού απινιδωτή (AED) μπορούν να αλλάξουν την έκβαση.

Οι νέες κατευθυντήριες οδηγίες του European Resuscitation Council (ERC) για το 2025 τοποθετούν την πρώιμη ΚΑΡΠΑ και την έγκαιρη απινίδωση στον πυρήνα της αλυσίδας επιβίωσης.

Για να σωθούν περισσότερες ζωές χρειάζονται δεδομένα

Για να μπορέσει να βελτιωθεί η αντιμετώπιση της εξωνοσοκομειακής καρδιακής ανακοπής, είναι απαραίτητο να υπάρχει συστηματική καταγραφή των περιστατικών.

Μητρώα καρδιακών ανακοπών επιτρέπουν στις υγειονομικές αρχές και στους ερευνητές να γνωρίζουν πόσες ανακοπές συμβαίνουν, πού καταγράφονται συχνότερα, πόσο γρήγορα αρχίζει η ΚΑΡΠΑ, πόσο συχνά χρησιμοποιείται απινιδωτής και πόσο γρήγορα ανταποκρίνονται οι υπηρεσίες επείγουσας βοήθειας.

Εξίσου σημαντική είναι η καταγραφή της επανόδου της αυτόματης κυκλοφορίας, της επιβίωσης και της νευρολογικής κατάστασης των ασθενών μετά την ανακοπή.

Τα στοιχεία αυτά επιτρέπουν τη σύγκριση διαφορετικών συστημάτων επείγουσας φροντίδας και βοηθούν στον εντοπισμό αδυναμιών, καθυστερήσεων και πρακτικών που μπορούν να βελτιώσουν τις πιθανότητες επιβίωσης.

Η συστηματική συλλογή δεδομένων αποτελεί, επομένως, βασικό εργαλείο για τη δημιουργία αποτελεσματικότερων συστημάτων αντιμετώπισης της καρδιακής ανακοπής.

Μπορεί η τεχνολογία να μας χαρίσει τα λεπτά που χάνουμε;

Η απάντηση που έρχεται από αρκετές ευρωπαϊκές χώρες είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα.

Συστήματα ειδοποίησης μέσω εφαρμογών κινητού τηλεφώνου μπορούν, μόλις το κέντρο επιχειρήσεων λάβει κλήση για πιθανή καρδιακή ανακοπή, να εντοπίσουν εκπαιδευμένους εθελοντές ή επαγγελματίες υγείας που βρίσκονται κοντά.

Οι λεγόμενοι first responders ειδοποιούνται στο κινητό τους και μπορούν να φτάσουν στον ασθενή, να αρχίσουν ΚΑΡΠΑ ή να αναζητήσουν τον πλησιέστερο AED, ενώ το ασθενοφόρο βρίσκεται ήδη καθ’ οδόν.

Δεν πρόκειται πλέον για μια πειραματική ιδέα. Οι κατευθυντήριες οδηγίες του European Resuscitation Council για το 2025 δίνουν έμφαση σε οργανωμένα προγράμματα first responders, τα οποία ενεργοποιούνται από τα κέντρα επείγουσας βοήθειας και συνδέονται με μητρώα διαθέσιμων απινιδωτών.

Με τον τρόπο αυτό επιχειρείται να καλυφθεί ένα από τα πιο κρίσιμα κενά στην αντιμετώπιση της καρδιακής ανακοπής: ο χρόνος που μεσολαβεί μέχρι την άφιξη του ασθενοφόρου.

Απινιδωτές που φτάνουν με drones

Ακόμη πιο εντυπωσιακή είναι η χρήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών για τη μεταφορά απινιδωτών.

Σε πραγματικές συνθήκες στη Σουηδία, drones που μετέφεραν AED έφθασαν πριν από το ασθενοφόρο στα δύο τρίτα των περιστατικών στα οποία μπορούσαν να συγκριθούν οι χρόνοι άφιξης, κερδίζοντας κατά διάμεσο όρο περισσότερο από τρία λεπτά.

Σε μια καρδιακή ανακοπή, τρία λεπτά δεν είναι απλώς χρόνος. Μπορεί να είναι η διαφορά ανάμεσα στη διατήρηση της αιμάτωσης του εγκεφάλου και στην πρόκληση μη αναστρέψιμης βλάβης.

Η δυνατότητα μεταφοράς ενός απινιδωτή μέσα σε ελάχιστα λεπτά αποκτά ιδιαίτερη σημασία σε περιοχές όπου οι χρόνοι ανταπόκρισης των ασθενοφόρων είναι μεγαλύτεροι ή όπου η πρόσβαση είναι δυσκολότερη.

Μπορεί ένα smartwatch να αναγνωρίσει την ανακοπή;

Παράλληλα εξελίσσεται και η τεχνολογία που πολλοί άνθρωποι φορούν ήδη στον καρπό τους.

Τα σύγχρονα smartwatches μπορούν να καταγράφουν τον καρδιακό ρυθμό και, σε ορισμένα μοντέλα, να πραγματοποιούν καταγραφή ηλεκτροκαρδιογραφήματος.

Η έρευνα προχωρά πλέον ένα βήμα παραπέρα. Έχουν δημοσιευθεί δεδομένα για αλγορίθμους που μπορούν να ανιχνεύσουν απώλεια σφυγμού μέσω αισθητήρων smartwatch, ενώ πειραματικά συστήματα έχουν συνδέσει την ανίχνευση κυκλοφορικής ανακοπής με την αυτόματη ενεργοποίηση δικτύου επείγουσας βοήθειας.

Η τεχνολογία αυτή βρίσκεται ακόμη υπό αξιολόγηση και δεν υποκαθιστά την αναγνώριση της καρδιακής ανακοπής από έναν άνθρωπο ή τις υπηρεσίες επείγουσας φροντίδας.

Δείχνει, ωστόσο, προς μια κατεύθυνση στην οποία φορητές συσκευές θα μπορούσαν μελλοντικά να συμβάλουν στη δραστική μείωση του χρόνου μέχρι την ειδοποίηση των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης.

Από τον θεατή στον διασώστη

Καμία τεχνολογία, όμως, δεν μπορεί να αντικαταστήσει τον ενημερωμένο πολίτη.

Η εκπαίδευση περισσότερων ανθρώπων στην ΚΑΡΠΑ, η ευρεία διάθεση αυτόματων εξωτερικών απινιδωτών, η συστηματική καταγραφή της θέσης τους και η δημιουργία δικτύων εκπαιδευμένων first responders μπορούν να ενισχύσουν αποφασιστικά την αλυσίδα επιβίωσης.

Εξίσου σημαντική είναι η ύπαρξη οργανωμένων συστημάτων καταγραφής των περιστατικών, ώστε οι αρμόδιες υπηρεσίες να γνωρίζουν πού υπάρχουν αδυναμίες και ποιες παρεμβάσεις έχουν πραγματικό αποτέλεσμα.

Η εξωνοσοκομειακή καρδιακή ανακοπή μπορεί να συμβεί οπουδήποτε και μπροστά σε οποιονδήποτε από εμάς.

Εκείνη τη στιγμή δεν χρειάζεται κάποιος να είναι γιατρός για να συμβάλει στη διάσωση μιας ζωής.

Χρειάζεται να αναγνωρίσει ότι κάτι δεν πάει καλά. Να καλέσει αμέσως βοήθεια. Να ξεκινήσει ΚΑΡΠΑ. Και, εφόσον υπάρχει διαθέσιμος, να χρησιμοποιήσει τον απινιδωτή.

Γιατί στην καρδιακή ανακοπή, ο πρώτος διασώστης μπορεί να είναι ο άνθρωπος που βρίσκεται δίπλα μας.

ygeiamou.gr