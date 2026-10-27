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Σε ιδιωτικό νοσοκομείο της Αθήνας νοσηλεύτηκε από την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου, λόγω του χρόνιου αναπνευστικού προβλήματος που αντιμετωπίζει και συγκεκριμένα της ΧΑΠ και πήρε εξιτήριο την Κυριακή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο τραγουδιστής υποβλήθηκε σε θεραπεία στο Ερρίκος Ντυνάν και πλέον βρίσκεται στο σπίτι με την οικογένειά του. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας, ενώ διαψεύδονται δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για άλλο πρόβλημα υγείας πέραν του αναπνευστικού.

Υπενθυμίζεται ότι στις 20 Αυγούστου είχε ανακοινωθεί η ακύρωση μέρους των καλοκαιρινών συναυλιών του καλλιτέχνη, λόγω πνευμονίας που τον ταλαιπωρούσε. Σε σχετική ανάρτηση στους λογαριασμούς του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, είχε αναφερθεί: «Δυστυχώς, μία επίμονη πνευμονία, που με ταλαιπωρεί αρκετό καιρό, δεν μου επιτρέπει να συνεχίσω το πρόγραμμα των καλοκαιρινών συναυλιών. Υπόσχομαι ότι θα τα πούμε σύντομα από κοντά σε πλατείες, γήπεδα, φεστιβάλ, θέατρα και στους δρόμους».

Σε δηλώσεις που έκανε την Κυριακή 25 Οκτωβρίου στην εκπομπή «For You» ο Γιάννης Ζουγανέλης, μίλησε για την περιπέτεια υγείας του φίλου και συναδέλφου του, ευχόμενος «να το ξεπεράσει και να μας επανέλθει πολύ δυνατά».

protothema.gr